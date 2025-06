PM मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बात, प्रधानमंत्री बोले- हमें किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई. इस बातचीत की जानकारी भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दी. दोनों बड़े नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.

ट्रंप ने आतंकी हमले पर जताया दुख

बातचीत की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दुख जताया. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

G7 में नहीं हो पाई थी मुलाकात

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात कनाडा में हुए जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली थी. लेकिन, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना कनाडा दौरा छोटा कर दिया था, जिस वजह से यह मुलाकात नहीं हो सकी.

ट्रंप ने दिया अमेरिका आने का न्योता

Foreign secretary Vikram Misri on PM Modi, US President Donald Trump talks

"For the next QUAD meeting, Prime Minister Modi invited President Trump to visit India"

"India has never accepted mediation, does not accept it, and will never accept it"

Full comments: pic.twitter.com/Ac2XMh6HJv

