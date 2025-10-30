VIDEO: 'RJD-कांग्रेस ने छठ पूजा को ड्रामा कहा, बिहार उन्हें माफ नहीं करेगा', मुजफ्फरपुर में गरजे पीएम मोदी

(Photo : X)

PM Modi Muzaffarpur, Bihar Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के चुनावी दौरे पर हैं. उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया. अपने भाषण में पीएम मोदी ने RJD और कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला बोला और बिहार के महापर्व छठ पूजा को लेकर एक बड़ा वादा भी किया.

RJD पर 'कट्टा' और 'करप्शन' वाला हमला

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ही RJD पर हमले के साथ की. उन्होंने कहा कि RJD की पहचान सिर्फ पांच चीजों से है: कट्टा, क्रूरता, कटुता, करप्शन और कुशासन.

उन्होंने कहा कि जहां कट्टा और क्रूरता का राज होता है, वहां कानून दम तोड़ देता है और कोई विकास नहीं हो पाता. पीएम ने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने बिहार के लोगों के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है और बिहार का भला कभी नहीं कर सकते.

'छठ पूजा को ड्रामा कहने वालों को सजा मिले'

पीएम मोदी ने छठ पूजा के अपमान को लेकर RJD और कांग्रेस को जमकर घेरा. उन्होंने कहा, "जो महिलाएं निर्जला (बिना पानी पिए) इतना लंबा व्रत रखती हैं, गंगा जी में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं, RJD-कांग्रेस की नजर में वो ड्रामा करती हैं. उनके लिए छठी मईया की पूजा नौटंकी है."

उन्होंने जनता से सवाल पूछते हुए कहा, "क्या बिहार की माताएं-बहनें छठी मईया का ये अपमान बर्दाश्त करेंगी? क्या ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं?"

छठ को यूनेस्को सूची में शामिल कराने का वादा

पीएम मोदी ने कहा कि छठ महापर्व बिहार और पूरे देश का गौरव है. उन्होंने कहा, "आपका ये बेटा (खुद मोदी) तो छठी मईया की जय-जयकार दुनिया में कराने में लगा है. हम छठ महापर्व को यूनेस्को (UNESCO) की विश्व विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं. हम भारत समेत दुनियाभर में छठ पर्व के गौरव को बढ़ाएंगे."

'जंगलराज वाले क्या कानून का राज ला सकते हैं क्या'?

जब हम जंगलराज के दिनों को याद करते हैं, तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे. मुजफ्फरपुर के लोग RJD सरकार में हुआ 'गोलू अपहरण कांड' कभी नहीं भूल सकते. इसी शहर में 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बालक को दिन-दहाड़े किडनैप किया गया और फिरौती न मिलने पर RJD के चट्टे-बट्टों ने उस मासूम के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे. सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? या जिन्होंने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या?"

"इसके विपरीत, बिहार ने भाजपा-NDA का सुशासन देखा है. बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम और उद्योग चाहिए, जिसके लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून के राज की जरूरत होती है. NDA के शासन में आज बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेयरी के बड़े-बड़े प्लांट लग रहे हैं और यहां का मखाना दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है. यह सुशासन और विकास के बीच के सीधे संबंध को दिखाता है.

'विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी'

प्रधानमंत्री ने कहा कि NDA का मतलब है सुशासन, जनता की सेवा और विकास की गारंटी. उन्होंने कहा कि जब भारत दुनिया में ज्ञान-विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत था, तब उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी. आज 'विकसित भारत' बनाने के लिए भी 'विकसित बिहार' का होना बहुत जरूरी है.

खुद को 'बिहार का कर्जदार' बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार का गौरव बढ़ाना और यहां की मीठी बोली व संस्कृति को दुनिया के कोने-कोने में ले जाना ही NDA की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

मुजफ्फरपुर के बाद प्रधानमंत्री मोतीपुर और छपरा में भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां करेंगे.