Bihar Election Results 2025: बिहार में नीतीश या तेजस्वी, सुरक्षा के कड़े इंतेजाम के बीच वोटों की गिनती शुरू; यहां देखें पल-पल का Live अपडेट

बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए हुए दो चरणों के मतदान के बाद आज, यानी शुक्रवार सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया सुरक्षा के कड़े इंतेजाम के बीच शुरू कर दी गई. सबसे पहले बैलेट वोटों की गिनती की जा रही है.

सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती

वर्तमान में बिहार की सभी 243 सीटों पर बैलेट पेपर की गिनती जारी है. 38 ज़िलों में फैले 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती चल रही है. हर केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और कोई भी अनधिकृत व्यक्ति परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता. इससे पहले वोटिंग प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी, और अब नतीजों को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है.

सुरक्षा के कड़े इंतेजाम

वोटों की गिनती के लिए 243 मतगणना पर्यवेक्षक

अधिकारियों के अनुसार, 243 रिटर्निंग ऑफिसर (RO) अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना की निगरानी कर रहे हैं. उनके साथ 243 मतगणना पर्यवेक्षक भी तैनात हैं. उम्मीदवारों और उनके अधिकृत एजेंटों को भी काउंटिंग हॉल में मौजूद रहने की अनुमति दी गई है, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे.

4,372 मतगणना टेबल पर वोटों की गिनती

कुल 4,372 मतगणना टेबलों पर गिनती का काम चल रहा है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक सहायक और एक माइक्रो-ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए 18,000 से अधिक काउंटिंग एजेंट पूरे प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे.

ईवीएम काउंटिंग पूरी होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पाँच मतदान केंद्रों का रैंडम चयन कर वीवीपैट (VVPAT) पर्चियों का मिलान किया जाएगा। उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की उपस्थिति में पर्चियों को ईवीएम परिणामों से क्रॉस-चेक किया जाएगा. सभी राउंड की गिनती पूरी होने के बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारी आधिकारिक परिणाम जारी करेंगे.