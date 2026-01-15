महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2026: BMC सहित मुंबई में मतदान की सुस्त रफ्तार, सुबह 11:30 बजे तक केवल 17.73 फीसदी वोटिंग

(Credit-Pixabay)

Maharashtra Civic Elections Live Updates: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के 29 नगर निगमों के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है. राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार, सुबह 11:30 बजे तक मतदान की गति काफी धीमी रही है और केवल 17.73% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) समेत अन्य प्रमुख शहरों में वोटिंग प्रतिशत उम्मीद से कम रहने के कारण प्रशासन और राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ गई है.

प्रमुख नगर निगमों में मतदान की स्थिति

राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मतदान की रफ्तार भिन्न रही है. मुंबई (BMC) में सुबह 9:30 बजे तक जहां महज 6.98% मतदान हुआ था, वहीं 11:30 बजे तक इसमें मामूली सुधार देखा गया। पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और नागपुर जैसे बड़े शहरी केंद्रों में भी मतदाता सुबह के समय घरों से कम संख्या में बाहर निकले। हालांकि, चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है कि दोपहर के बाद और शाम ढलने तक मतदान प्रतिशत में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. यह भी पढ़े: Maharashtra Civic Elections Live Updates: BMC समेत महाराष्ट्र की 29 नगरपालिकाओं में मतदान जारी, CM देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से वोट की अपील की; VIDEO

कांटे की टक्कर और दिग्गजों ने डाला वोट

इस चुनाव को 'मिनी विधानसभा' के रूप में देखा जा रहा है। मुंबई में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति का मुकाबला उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की रणनीति वाले विपक्षी खेमे से है। सुबह के समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पूर्व राज्यपाल राम नाईक जैसे दिग्गजों ने अपने बूथों पर जाकर मतदान किया। सभी दलों के नेता सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलकर वोट करने की अपील कर रहे हैं.

चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां

कुल सीटें: राज्य के 29 नगर निगमों की 2,869 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं।

उम्मीदवार: कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में 227 सीटों के लिए 1,700 प्रत्याशी हैं.

मतदाता संख्या: लगभग 3.48 करोड़ मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

सुरक्षा व्यवस्था: शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुंबई में 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. स्याही को लेकर उपजा विवाद

मतदान के बीच कुछ जगहों पर 'मार्कर पेन' वाली स्याही को लेकर विवाद भी सामने आया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने इस पर सवाल उठाए, जिस पर राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मार्कर पेन का उपयोग 2011 से स्थानीय निकाय चुनावों में नियमों के अनुसार किया जा रहा है। आयोग ने चेतावनी दी है कि स्याही मिटाने या दोबारा वोट डालने की कोशिश करना दंडनीय अपराध है.

मतदान आज शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा और इन सभी सीटों के चुनावी नतीजे कल, 16 जनवरी 2026 को घोषित किए जाएंगे.