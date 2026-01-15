Maharashtra Civic Elections Live Updates: BMC समेत महाराष्ट्र की 29 नगरपालिकाओं में मतदान जारी, CM देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से वोट की अपील की; VIDEO

Maharashtra Civic Elections Live Updates: नागपुर में नगर निगम चुनाव के तहत मतदान करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी इकाई हैं और इसमें मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है. मुख्यमंत्री ने कहा, “नगर निगम का चुनाव हो रहा है. यह हमारे लोकतंत्र की मूलगामी आधारशिला है। इसलिए इसमें मतदान करना बेहद जरूरी है. मेरी सभी से प्रार्थना है कि वे मतदान करें। मैंने भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वोट डाला है.
भाजपा उम्मीदवार पर हमले की निंदा
इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर में भाजपा उम्मीदवार भूषण शिंगणे पर हुए हमले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला कांग्रेस से जुड़े लोगों द्वारा किया गया.
फडणवीस ने लोगों से वोट की अपील की
फडणवीस के मुताबिक, “उन पर जानलेवा हमला किया गया है। उनका हाथ टूट गया है और पैर व सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जब चुनाव जीतने का भरोसा नहीं होता, तब इस तरह की हिंसा की जाती है, जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने जैसा है.
हिंसा को जनता देगी जवाब: फडणवीस
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा और डराने-धमकाने की राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता ऐसे कृत्यों का जवाब मतदान के जरिए देगी.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का फैसला केवल मतपेटी से होना चाहिए और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर
नगर निगम चुनावों को मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है. इन चुनावों के नतीजे न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि राज्य की भविष्य की राजनीतिक दिशा भी तय कर सकते हैं.ऐसे में सभी प्रमुख दलों ने मतदाताओं को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है.