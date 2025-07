Fact Check: 'आप लोग गरीब ही रहे, घर में जो भी खाना हो वह खाओं और जिंदा रहो.. पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के इस वीडियो की जाने सच्चाई

Fact Check: रोजाना सोशल मीडिया पर कई वीडियो और वीडियो क्लिप गलत और फेक दावों के साथ वायरल की जाती है. लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो ये पूरी तरह एडिटेड होता है. राजनेता, सीएम, पीएम मंत्री इन लोगों की छवि बिगाड़ने के लिए इस तरह के एडिटेड वीडियो को वायरल किया जाता है. अभी सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें दावा किया गया है की लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से गरीब रहने की अपील की है. लेकिन ये दावा पूरी तरह से गलत है और इस वीडियो को तोड़ मरोड़कर और एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर फेक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.

सीएम ममता बनर्जी का ऑल्टर्ड वीडियो

"I want you to stay poor. Whatever food you have at your home, eat and survive": @MamataBanerjee

More Radical than an Islamist, more poverty driven than a Communist. This is the West Bengal CM and her regime for you. West Bengal deserves better. pic.twitter.com/GD4jKokwMg

— DrVinushaReddy (@vinushareddyb) July 22, 2025