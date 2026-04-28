Gujarat Election 2026: गुजरात निकाय चुनाव परिणाम 2026, सूरत और अहमदाबाद चुनावों में शुरुआती रुझानों में भाजपा को बढ़त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: IANS)

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक बार फिर बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है. राज्य के चार प्रमुख नगर निगमों—अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट—में अब तक आए रुझानों में भाजपा ने स्पष्ट बढ़त बना ली है. कांग्रेस कुछ सीटों पर संघर्ष कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) का प्रदर्शन अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. इन चुनावों को आगामी विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है.

अहमदाबाद नगर निगम (कुल सीटें: 192)

राज्य के सबसे बड़े नगर निगम अहमदाबाद में भाजपा ने शुरुआती राउंड की मतगणना में ही अपनी बढ़त कायम कर ली है. कुल 192 सीटों में से अब तक के रुझानों में भाजपा 21 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस फिलहाल 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. आम आदमी पार्टी अभी तक यहां अपना खाता खोलने में सफल नहीं हुई है.

सूरत नगर निगम (कुल सीटें: 120)

सूरत में त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन रुझान कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं. 120 सीटों वाले इस निगम में भाजपा 19 सीटों के साथ आगे है. कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि पिछली बार बेहतर प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी फिलहाल 2 सीटों पर आगे चल रही है. हीरा और टेक्सटाइल हब माने जाने वाले इस शहर में भाजपा की पकड़ मजबूत बनी हुई है.

वडोदरा और राजकोट के आंकड़े

वडोदरा नगर निगम की 76 सीटों में से भाजपा ने शुरुआती रुझानों में 10 सीटों पर बढ़त बना ली है. यहां कांग्रेस और आप फिलहाल शून्य पर हैं. दूसरी ओर, राजकोट की 72 सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन काफी प्रभावी दिख रहा है, जहां पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है. राजकोट में कांग्रेस को 4 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि आप यहां भी अभी पीछे है.

चुनाव का महत्व और पृष्ठभूमि

ये स्थानीय निकाय चुनाव गुजरात की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में भाजपा अपनी सत्ता को जमीन स्तर पर बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. वहीं, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में है और आप शहरी क्षेत्रों में पैठ जमाने के प्रयास में लगी है. हालांकि, शुरुआती रुझान स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में झुकते नजर आ रहे हैं.