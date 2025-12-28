BMC Election 2026: मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी, AAP ने जारी की 15 उम्मीदवारों की तीसरी सूची

Arvind Kejriwal

BMC Election 2026: देश की सबसे बड़ी महानगरपालिका मुंबई में बीएमसी का चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहा है. चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है और प्रमुख पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इस चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) भी सक्रिय रूप से भाग ले रही है.

तीसरी उम्मीदवारों की सूची जारी

बीएमसी चुनाव के लिए आप ने अपनी तीसरी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 15 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इससे पहले आप ने दो अन्य सूचियाँ भी जारी की थीं. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इस बार किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया गया है और सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है. यह भी पढ़े: BMC Election 2026: मुंबई में किसकी बनेगी नगर सत्ता? बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी मुकाबला तेज

आप के उम्मीदवार विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का लक्ष्य शहर में अपनी पकड़ मजबूत करना है. उम्मीदवार अब मतदान से पहले जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और वार्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार करने में जुट गए हैं.