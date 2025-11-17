Ulhasnagar News: उल्हासनगर महापालिका चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, 5 नगरसेवकों ने छोड़ी पार्टी

Photo- @BJP4India/X & @Jduonline/X

Ulhasnagar Municipal Elections: उल्हासनगर महापालिका चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका लगा हैं, प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण से नाराज होकर पाँच नगरसेवकों ने पार्टी छोड़ने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम और पार्टी प्रमुख एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की मौजूदगी में शिवसेना में प्रवेश किया है.

नगरसेवकों के नाम

जिन नेताओं ने शिवसेना का धनुष-बाण चिन्ह थामा है, उनमें बीजेपी के वरिष्ठ नगरसेवक जमनू पुरसवानी, प्रकाश मखीजा, महेश सुखरामानी, किशोर वनवारी और मीना सोंडे शामिल हैं. यह भी पढ़े: Fadnavis on BMC Elections: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, BMC और स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति की जीत तय (Watch Video)

जमनू पुरसवानी लगातार पाँच बार चुनाव जीत चुके हैं और 1984 से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं. उल्हासनगर महानगरपालिका में वे 17 साल तक गटनेता भी रहे हैं. सिंधी समाज से आने वाले पुरसवानी पिछले 25 वर्षों से नगरसेवक हैं. उन्होंने दो बार बीजेपी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली थी.

पार्टी छोड़ने वाले नगरसेवकों का कहना है कि प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की कामकाज पद्धति के बारे में उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इससे नाराज होकर उन्होंने आखिरकार शिवसेना में प्रवेश कर लिया.