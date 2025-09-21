VIDEO: तेजस्वी यादव की रैली में PM मोदी की मां को दी गई गाली? BJP ने वीडियो शेयर कर RJD पर लगाया आरोप

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर दिए गए अपमानजनक बयानों का मामला फिर से उठ गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक नया आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी के लिए गाली-गलौज वाले नारे लगाए गए.
वहीं, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी RJD ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. RJD का कहना है कि BJP चुनाव से पहले उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए एक बनावटी (डॉक्टर्ड) वीडियो का इस्तेमाल कर रही है.
क्या है पूरा मामला?
शनिवार रात को बिहार BJP ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में तेजस्वी यादव RJD के मंच से भाषण देते दिख रहे हैं. जैसे ही तेजस्वी अपना भाषण देते हैं, वीडियो में एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है. हालांकि, इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं की जा सकती है.
गालीबाज आरजेडी - तेजस्वी की माई-बहिन गालीबाज योजना
तेजस्वी ने अपनी रैली में फिर से मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवाई। आरजेडी के कार्यकर्ता जितना गाली दे रहे थे तेजस्वी उतना ही उनका हौसला बढ़ा रहे थे।
राजद-कांग्रेस की रैलियों का आजकल एकसूत्री कार्यक्रम चल रहा है-…
BJP ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "तेजस्वी ने फिर से अपनी रैली में मोदी जी की मां को गाली दिलवाई. RJD के कार्यकर्ता जितने ज्यादा गाली वाले नारे लगा रहे थे, तेजस्वी उतना ही उन्हें बढ़ावा दे रहे थे. RJD-कांग्रेस का एक ही एजेंडा है - मां-बहनों को गाली दो. इनकी हताशा चरम पर है. बिहार एक मां का अपमान करने वालों को नहीं भूलेगा."
गाली गलौज में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों का एक और शर्मनाक करतूत... यह गाली दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हार की बौखलाहट में है..तेजस्वी यादव और राजद वाले याद रखो आपका संस्कार, आपका चरित्र सड़क पर है ..देश… pic.twitter.com/95hgnjyJt8
RJD ने क्या जवाब दिया?
BJP के इस आरोप पर RJD ने तुरंत पलटवार किया. RJD के महुआ से विधायक डॉ. मुकेश रौशन ने कहा कि यह रैली उनके विधानसभा क्षेत्र में हुई थी और तेजस्वी का पूरा भाषण उनके फेसबुक पर मौजूद है. उन्होंने दावा किया, "किसी भी RJD कार्यकर्ता या किसी और ने प्रधानमंत्री के लिए कोई भी अपमानजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किया. BJP ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें तेजस्वी यादव की आवाज़ भी नहीं आ रही है. उन्होंने एक साजिश के तहत RJD को बदनाम करने के लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है."
पहले भी उठ चुका है ऐसा विवाद
यह पहली बार नहीं है जब ऐसा आरोप लगा है. कुछ हफ़्ते पहले दरभंगा में विपक्ष की एक रैली के मंच से कुछ युवकों ने प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे ही आपत्तिजनक नारे लगाए थे. इस विवाद के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये गालियां सिर्फ़ उनकी मां के लिए नहीं, बल्कि देश की करोड़ों मां-बहनों के लिए हैं.
तब पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD प्रमुख तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा था, "शाही परिवारों में पैदा हुए शहजादे एक गरीब मां के दुख और उसके बेटे के संघर्ष को नहीं समझ सकते. ये लोग सोने-चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं. उन्हें लगता है कि बिहार की सत्ता उनके परिवार की जागीर है." उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा था कि "मोदी शायद आपको माफ़ कर दे, लेकिन बिहार और भारत की धरती ने कभी किसी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया है."
उस समय भी कांग्रेस और RJD के नेताओं ने सफ़ाई दी थी कि जब ये नारे लगे, तब राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद नहीं थे और BJP इस मुद्दे को राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए तूल दे रही है.