Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले RJD, VIP और LJP (RV) को बड़ा झटका, तीन उम्मीदवारों का नामांकन रद्द; जानें उनके नाम और वजह

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तीन प्रमुख दलों, RJD, VIP और LJP (RV) को बड़ा झटका लगा है.इन पार्टियों के एक-एक उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है, जिससे वे चुनावी मुकाबले से बाहर हो गए हैं.चुनाव आयोग की स्क्रूटनी के बाद यह कार्रवाई की गई.

इनके नामांकन हुए रद्द

जानकारी के मुताबिक, मोहनिया सीट से RJD की श्वेता सुमन, सुगौली से VIP के शशि भूषण सिंह और मढ़ौरा से LJP (RV) की सीमा सिंह का नामांकन खारिज कर दिया गया है। अब ये तीनों नेता विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. यह भी पढ़े: Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1,314 उम्मीदवार मैदान में, 61 ने नामांकन वापस लिया

इन वजहों से नामांकन हुए रद्द!

सूत्रों के अनुसार, नामांकन पत्रों में त्रुटियां और दस्तावेजों की अधूरी जानकारी पाई गई, जिसके चलते नामांकन अस्वीकृत किए गए। हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।