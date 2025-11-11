Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान, दोपहर 1 बजे तक 47.62% फीसदी वोटिंग; किशनगंज सबसे आगे, मधुबनी पिछड़ा

(Photo Credits ANI)

Bihar Election 2025: बिहार में मंगलवार की सुबह सात बजे से विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान का कार्य जारी है. इस बीच, एक बजे तक 47.62 प्रतिशत मतदान किया गया है. इसमें सबसे अधिक किशनगंज में 51.86 फीसदी जबकि मधुबनी में 43.39 प्रतिशत वोट पड़े हैं.

एक बजे तक पश्चिमी चंपारण में 48.91 प्रतिशत मतदान

र्वाचन विभाग के मुताबिक, एक बजे तक पश्चिमी चंपारण में 48.91 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 48.01, शिवहर में 48.23 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 45.28, मधुबनी में 43.39, सुपौल में 48.22 , अररिया में 46.87 प्रतिशत, किशनगंज में 51.86 प्रतिशत, पूर्णिया में 49.63 प्रतिशत, कटिहार में 48.50 और भागलपुर में 45.09 फीसदी वोट डाले गए हैं. यह भी पढ़े: बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी, सुबह 11 बजे तक 31.38% मतदान, पक्ष और विपक्ष की किस्मत दांव पर

बांका में 50.07 फीसदी मतदान

इसके अलावा बांका में 50.07 फीसदी, कैमूर में 49.89 प्रतिशत, रोहतास में 45.19 अरवल में 47.11, जहानाबाद में 46.07, औरंगाबाद में 49.45, गया में 50.95, नवादा में 43.45 और जमुई में 50.91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.

दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान

दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों के 3.7 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। पहले चरण के मतदान में एक बजे तक 42.31 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है। मतदाताओं के मतदान के लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 5,326 शहरी क्षेत्र में जबकि 40,073 ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है.

महागठबंधन- NDA के इतने उम्मीदवार मैदान में

‎चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें एनडीए की ओर से 122 उम्मीदवार और महागठबंधन के 127 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शुरू होने के पहले से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच गए हैं। कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। ‎मतदान को लेकर सुरक्षा का कड़े प्रबंध किए गए हैं.

प्रत्येक बूथ पर सशस्त्र सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। इस चरण में करीब चार लाख सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ‎‎एनडीए की बात करें तो इस चरण में भाजपा के 53 प्रत्याशी, जदयू के 44, लोजपा (रामविलास) के 15 , हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के छह, लोजपा (रामविलास) के 15 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

महागठबंधन की तरफ से राजद के 71 उम्मीदवार, कांग्रेस के 37, भाकपा माले के 6, भाकपा के 4, वीआईपी के 8 और माकपा के एक उम्मीदवार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण में प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर छह नवंबर को मतदान सम्पन्न हो चुका है। 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी.