Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान: जानें मतदान को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं; VIDEOS
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

चुनाव आयोग की तैयारियां और मतदाता आंकड़े

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें लगभग 3.92 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ महिलाएं शामिल हैं. थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,725 है. इसके अलावा, 7.2 लाख दिव्यांग, 4.04 लाख से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और 14 लाख नए फर्स्ट टाइम वोटर भी चुनाव सूची में शामिल हैं. आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फेक न्यूज पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी.

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "बिहार का यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती और देश के लिए एक नजीर होगा. यह चुनाव देश को एक नया संदेश देगा.

जानें उपमुख्यमंत्री विजय कुमार ने क्या कहा

RJD नेता की प्रतिक्रिया

बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर RJD नेता शक्ति सिंह ने कहा, "चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अब आचार संहिता लागू हो जाएगी. हमने पहले भी कहा था कि बिहार में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए. त्योहारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. चुनाव आयोग ने हर राजनीतिक दल से मुलाकात की है और उनके सुझावों को भी माना गया है. हालांकि हमारे कुछ पहलू अभी अनछुए हैं, जैसे कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं. RJD बिहार की जन भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ रही है.

RJD नेता शक्ति सिंह की प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से बातचीत के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है. एनडीए की सरकार दो-तिहाई बहुमत के साथ बनेगी." उन्होंने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने चुनावी विवाद को भड़काया, लेकिन चुनाव आयोग ने FIR दर्ज नहीं की.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया

कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने जीत का किया दावा!

वहीं बिहार चुनाव की तारीखों के एलान पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, "मुझे लगता है कि इस बार हमारी बातचीत बहुत अच्छे तरीके से हो रही है. हम लोग संख्या नहीं गुणवत्ता पर ध्यान देंगे. जो जिसकी मजबूत सीट है उस पार्टी का उम्मीदवार वहां चुनाव लड़े इस पर हमारा फोकस है. पिछली बार बहुत कम अंतर से हम सत्ता में आते-आते चूक गए थे

 मुकेश सहनी ने जीत का किया दावा

 विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "आज शाम 4 बजे के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. हम इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को होगा समाप्त

बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि छठ महापर्व के बाद चुनाव कराए जाएं ताकि अधिकतम संख्या में लोग मतदान कर सकें. पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे, जबकि इस बार केवल दो चरणों में मतदान होगा