Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान: जानें मतदान को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं; VIDEOS

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. यह भी पढ़े:Bihar Election 2025 Dates: बिहार चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान, इस बार 2 चरणों में होगी वोटिंग, जानें कब आएंगे नतीजे
चुनाव आयोग की तैयारियां और मतदाता आंकड़े
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें लगभग 3.92 करोड़ पुरुष और 3.50 करोड़ महिलाएं शामिल हैं. थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1,725 है. इसके अलावा, 7.2 लाख दिव्यांग, 4.04 लाख से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और 14 लाख नए फर्स्ट टाइम वोटर भी चुनाव सूची में शामिल हैं. आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फेक न्यूज पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी.
राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "बिहार का यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती और देश के लिए एक नजीर होगा. यह चुनाव देश को एक नया संदेश देगा.
जानें उपमुख्यमंत्री विजय कुमार ने क्या कहा
#WATCH | Bihar to vote in two phases on 6th and 11th November, counting of votes on 14th November.
Deputy CM Vijay Kumar Sinha says, "Bihar election will be the mother of elections. It will set an example for the country...These elections will be a testament to the strength of… pic.twitter.com/lf7w9HPfVE
— ANI (@ANI) October 6, 2025
RJD नेता की प्रतिक्रिया
बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर RJD नेता शक्ति सिंह ने कहा, "चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अब आचार संहिता लागू हो जाएगी. हमने पहले भी कहा था कि बिहार में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए. त्योहारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. चुनाव आयोग ने हर राजनीतिक दल से मुलाकात की है और उनके सुझावों को भी माना गया है. हालांकि हमारे कुछ पहलू अभी अनछुए हैं, जैसे कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं. RJD बिहार की जन भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ रही है.
RJD नेता शक्ति सिंह की प्रतिक्रिया
#WATCH | Bihar to vote in two phases on 6th and 11th November, counting of votes on 14th November.
RJD Chief Spokesperson Shakti Singh Yadav says, "...RJD is prepared. Bihar is in the mood for change. We are going ahead with the resolution of '2025, Mahagatbhandan 235'. Be it… pic.twitter.com/7zluVT22DH
— ANI (@ANI) October 6, 2025
केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से बातचीत के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है. एनडीए की सरकार दो-तिहाई बहुमत के साथ बनेगी." उन्होंने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने चुनावी विवाद को भड़काया, लेकिन चुनाव आयोग ने FIR दर्ज नहीं की.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया
#WATCH | Bihar to vote in two phases on 6th and 11th November, counting of votes on 14th November.
Union Minister Giriraj Singh says, "I believe that the dates and two-phase polls were announced by the EC after speaking with all parties...Formation of the NDA Government with… pic.twitter.com/ue6pH2vwuc
— ANI (@ANI) October 6, 2025
कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने जीत का किया दावा!
वहीं बिहार चुनाव की तारीखों के एलान पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, "मुझे लगता है कि इस बार हमारी बातचीत बहुत अच्छे तरीके से हो रही है. हम लोग संख्या नहीं गुणवत्ता पर ध्यान देंगे. जो जिसकी मजबूत सीट है उस पार्टी का उम्मीदवार वहां चुनाव लड़े इस पर हमारा फोकस है. पिछली बार बहुत कम अंतर से हम सत्ता में आते-आते चूक गए थे
#WATCH दिल्ली: बिहार चुनाव की तारीखों के एलान पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, "मुझे लगता है कि इस बार हमारी बातचीत बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। हम लोग संख्या नहीं गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। जो जिसकी मजबूत सीट है उस पार्टी का उम्मीदवार वहां चुनाव लड़े इस पर हमारा फोकस है।… pic.twitter.com/cSRxcm8bzV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 6, 2025
मुकेश सहनी ने जीत का किया दावा
विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "आज शाम 4 बजे के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. हम इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
#WATCH | Patna, Bihar | Vikassheel Insan Party Chief Mukesh Sahani says, "... Model Code of Conduct will be implemented after 4 pm. We have been eagerly waiting for this moment since we are in the opposition. Those in power are misusing their rights, and we in the oppisition are… pic.twitter.com/BxDms3EkOJ
— ANI (@ANI) October 6, 2025
बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को होगा समाप्त
बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि छठ महापर्व के बाद चुनाव कराए जाएं ताकि अधिकतम संख्या में लोग मतदान कर सकें. पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे, जबकि इस बार केवल दो चरणों में मतदान होगा