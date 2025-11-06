VIDEO: बिहार चुनाव में बवाल! डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव, 'मुर्दाबाद' के नारे लगे

बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है. यहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग चल रही है और इसी दौरान उपमुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हो गया. यह घटना लखीसराय में हुई. खबरों के मुताबिक, जब विजय कुमार सिन्हा का काफिला वहां से गुजर रहा था, तभी कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए.

क्या हुआ पूरा मामला?

आज बिहार में पहले फेज के लिए वोट डाले जा रहे हैं. इसी सिलसिले में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में थे. जब उनका काफिला एक इलाके से निकल रहा था, तो वहां मौजूद कुछ लोग नाराज हो गए. नाराज प्रदर्शनकारियों ने पहले तो उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. वे 'मुर्दाबाद' के नारे लगा रहे थे. देखते ही देखते, उन्होंने काफिले पर पत्थर फेंकना भी शुरू कर दिया.

इस हमले के बाद वहां थोड़ी देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. हालाँकि, इस घटना में किसी को गंभीर चोट लगने की खबर अभी तक नहीं आई है. चुनाव के पहले ही दिन इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.