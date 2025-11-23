MNS Leader Amit Thackeray: नवी मुंबई के नेरुल पुलिस स्टेशन नोटिस लेने पहुंचे एमएनएस नेता अमित ठाकरे, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता रहे मौजूद: VIDEO

MNS Leader Amit Thackeray: छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बिना अनुमति अनावरण करने के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena)
के नेता अमित ठाकरे (Amit Thackeray) पर मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद अमित नवी मुंबई के नेरुल पुलिस स्टेशन (Nerul Police Station) पहुंचे और नोटिस को स्वीकार किया. ये नोटिस उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का कथित रूप से बिना अनुमति अनावरण करने के आरोप में जारी किया गया था.नोटिस स्वीकारने की यह साधारण कानूनी प्रक्रिया (MNS) कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी के कारण एक बड़े शक्ति प्रदर्शन में बदल गई.
इस दौरान बड़ी तादाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मौजूद थे. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर News 18 लोकमत नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune: ‘लड़कियों पर हाथ उठानेवालों के हाथ पैर तोड़कर पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए.. MNS नेता अमित ठाकरे का बयान; VIDEO
अमित ठाकरे पहुंचे पुलिस स्टेशन
मनसे नेते अमित ठाकरेंची नेरुळ पोलीस स्टेशनमध्ये हजेरी.
शिवरायांच्या धूळखात पडलेल्या पुतळ्याचे विनापरवानगी उद्घाटन केल्याप्रकरणी गुन्हा, शेकडो कार्यकर्त्यांसह अमित ठाकरे आज नेरुळ पोलीस स्टेशनमध्ये, अमित ठाकरेंनी नेरुळ पोलिसांकडून नोटीस स्वीकारली. #AmitThackeray pic.twitter.com/KFwL0CB1ei
— MNS Social | मनसे सोशल (@mnssocial_) November 23, 2025
घर पर नोटिस लेने से किया था इनकार
इससे पहले शुक्रवार को नवी मुंबई (Navi Mumbai) पुलिस की टीम अमित ठाकरे के मुंबई स्थित घर पहुंची थी, लेकिन उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह स्वयं पुलिस स्टेशन जाकर नोटिस स्वीकार करेंगे.रविवार दोपहर वे वरिष्ठ नेताओं बाला नांदगांवकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे और यशवंत किल्लेदार के साथ नवी मुंबई पहुंचे.
सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल
अमित ठाकरे के आगमन पर वाशी टोल प्लाज़ा पर बड़ी संख्या में एमएनएस (MNS) कार्यकर्ता जुटे. पुलिस के अनुसार, करीब 300 कार्यकर्ता उनके काफिले में शामिल हुए और नेरूळ तक के रास्ते में शक्ति प्रदर्शन जारी रहा.पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले अमित ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की.
जांच में सहयोग करने के निर्देश
नेरूल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की मानें तो अमित ठाकरे को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(A) के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है.पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में अमित ठाकरे का विस्तृत बयान दर्ज किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दोबारा तलब किया जा सकता है.फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.