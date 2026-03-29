PNG और CNG में क्या है अंतर? जानें उपयोग, खर्च और सरकार के नए दिशा-निर्देश

Representative Image

PNG vs CNG: भारत सरकार द्वारा गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच पीएनजी (PNG) और सीएनजी (CNG) अब आम जनजीवन का हिस्सा बन चुके हैं. हालांकि ये दोनों मुख्य रूप से मीथेन से बनी प्राकृतिक गैसें हैं, लेकिन इनका उपयोग और वितरण का तरीका एक-दूसरे से पूरी तरह अलग है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2026 के लिए अपनी प्राथमिकताओं में इन दोनों को शीर्ष पर रखा है, ताकि वैश्विक ऊर्जा अस्थिरता के बावजूद उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति मिलती रहे.

उपयोग और अवस्था: किचन बनाम कार

इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके इस्तेमाल के तरीके में है. पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) का उपयोग मुख्य रूप से घरों में खाना पकाने और व्यावसायिक हीटिंग के लिए किया जाता है. यह कम दबाव पर भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से सीधे आपके किचन तक पहुंचती है. यह भी पढ़े: How To Apply MGL PNG Connection: गैस संकट के बीच ठाणे में LPG छोड़ PNG की ओर बढ़ा लोगों का रुझान, जानें आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज सहित अन्य जानकारी

इसके विपरीत, सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) को इसके मूल आयतन के 1 प्रतिशत से भी कम हिस्से में संकुचित (Compress) किया जाता है. उच्च दबाव वाली यह गैस सिलेंडरों में भरी जाती है, जो वाहनों के इंजनों के लिए एक कुशल और पोर्टेबल ईंधन का काम करती है.

वितरण और बुनियादी ढांचा

इन दोनों गैसों की पहुंच और बिलिंग प्रणाली भी भिन्न है:

पीएनजी नेटवर्क: यह बिजली या पानी के कनेक्शन की तरह काम करता है. एक बार कनेक्शन लगने के बाद, गैस 24/7 उपलब्ध रहती है. इसमें सिलेंडर बुक करने या स्टोर करने का झंझट नहीं होता. उपभोक्ता केवल उतनी ही राशि का भुगतान करते हैं जितनी गैस का उन्होंने उपयोग किया है.

सीएनजी स्टेशन: इसे उच्च दबाव पर स्टोर करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे विशेष फ्यूल स्टेशनों (पंपों) के माध्यम से वितरित किया जाता है. वाहन मालिकों को रिफिलिंग के लिए इन स्टेशनों पर जाना पड़ता है.

सुरक्षा और पर्यावरण पर प्रभाव

सुरक्षा के लिहाज से पीएनजी और सीएनजी दोनों ही एलपीजी (LPG) की तुलना में अधिक सुरक्षित माने जाते हैं. प्राकृतिक गैस हवा से हल्की होती है, इसलिए रिसाव की स्थिति में यह तेजी से वातावरण में फैल जाती है, जिससे आग लगने का खतरा कम हो जाता है.

पर्यावरणीय दृष्टि से, ये दोनों पेट्रोल, डीजल या कोयले की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं. यह भारत के 'सस्टेनेबिलिटी गोल्स 2026' के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शहरी वायु प्रदूषण को कम करना है.

लागत और सरकारी नियम (2026 अपडेट)

2026 के शुरुआती महीनों में हुए सरकारी सुधारों ने इन दोनों गैसों को पारंपरिक ईंधन से काफी सस्ता बना दिया है.

PNG की बचत: दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पीएनजी अब बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की तुलना में लगभग 20% से 30% सस्ती है.

CNG की किफायत: पेट्रोल या डीजल की तुलना में सीएनजी पर प्रति किलोमीटर चलने का खर्च बहुत कम आता है. भारी उपयोग करने वाले वाहनों के लिए सीएनजी किट की लागत एक साल के भीतर ही वसूल हो जाती है.

महत्वपूर्ण जानकारी: सरकार की 'वन नेशन, वन ग्रिड' पहल के तहत अब उन क्षेत्रों में जहां पाइपलाइन बिछ चुकी है, घरों को 90 दिनों के भीतर पीएनजी पर स्विच करना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर उनकी एलपीजी आपूर्ति रोकी जा सकती है. इस कदम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पाइप गैस को प्राथमिक उपयोगिता बनाना है.