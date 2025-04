Mehul Choksi Arrested: PNB घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, स्विट्जरलैंड भागने की थी कोशिश; भारत लाने की तैयारी शुरू

Mehul Choksi Arrested in Belgium: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है. यह गिरफ्तारी भारत की ओर से किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर हुई है. कुछ हफ्ते पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि चोकसी अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प शहर में रह रहा है और उसे वहां की ‘F रेजिडेंसी कार्ड’ मिल चुकी है.

हालांकि, भारत सरकार की ओर से फिलहाल इस गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत ने बेल्जियम से औपचारिक तौर पर चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

