PM Modi’s Gift: पीएम मोदी की सौगात, गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शनिवार को करेंगे उद्घाटन, पर्यटन और माल ढुलाई को मिलेगी रफ्तार

PM Modi’s Gift: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुवाहाटी के लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे. यह जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से दी है. इस नए बने इंटीग्रेटेड टर्मिनल को नॉर्थ-ईस्ट के लिए एक बड़ा आधारभूत संरचना माना जा रहा है, जो इस क्षेत्र के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर यात्रियों को संभालने की क्षमता और आधुनिक सुविधाओं को काफी बढ़ाएगा.
समकालीन वास्तुकला को असम की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने वाले तत्वों के साथ मिलाकर डिजाइन किया गया है. यह टर्मिनल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बदलने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Jammu First Electric Train: पीएम मोदी की सौगात, जम्मू के घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, संगलदान स्टेशन-बारामूला के बीच चलेगी- VIDEO
अधिकारियों ने कहा कि टर्मिनल का उद्घाटन नॉर्थ-ईस्ट में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गुवाहाटी को बाकी भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाले एक प्रमुख एविएशन हब के रूप में स्थापित करेगा.
इस प्रोजेक्ट को आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने और कार्गो आवाजाही में सुधार के लिए भी एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है, खासकर असम की चाय, कृषि उत्पादों और हथकरघा उत्पादों के लिए.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि उत्साह चरम पर है. एयरपोर्ट का इंटीग्रेटेड टर्मिनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
सीएम सरमा ने कहा कि सरकार गुवाहाटी एयरपोर्ट पर दूसरे, अतिरिक्त टर्मिनल के निर्माण पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, क्योंकि यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और नॉर्थ-ईस्ट के प्राथमिक प्रवेश द्वार के रूप में एयरपोर्ट की भूमिका बढ़ रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार जब नया टर्मिनल चालू हो जाएगा, तो सभी घरेलू उड़ान संचालन वहीं स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। दूसरे टर्मिनल की योजना पहले से ही चल रही है। फिलहाल नया टर्मिनल संचालन संभालेगा, जबकि मौजूदा टर्मिनल को धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा.