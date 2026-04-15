PM Modi Karnataka Visit: पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, मांड्या में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन; पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के साथ साझा करेंगे मंच

मांड्या/नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बुधवार को कर्नाटक (Karnataka) के मांड्या (Mandya) जिले के दौरे पर हैं. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य श्री क्षेत्र आदिचुनचुनगिरी में नवनिर्मित 'श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर' (Sri Guru Bhairavaikya Temple) का उद्घाटन करना है. सुबह करीब 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मंदिर का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे. इस अवसर पर वे पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा (Former Prime Minister H.D. Deve Gowda) के साथ मंच साझा करेंगे, जो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: Women's Reservation Bill: पीएम मोदी ने उत्तराखंड से की महिला आरक्षण विधेयक के लिए सर्वसम्मति की अपील, 2029 से पहले लागू करने का लक्ष्य
श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर: एक श्रद्धांजलि
यह मंदिर श्री आदिचुनचुनगिरी महासंस्थान मठ के 71वें पोंटिफ, श्रद्धेय द्रष्टा श्री श्री श्री बालगंगाधरनाथ महास्वामीजी को समर्पित एक स्मारक है.
- स्थापत्य शैली: मंदिर का निर्माण पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला शैली में किया गया है.
- महत्व: यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल के रूप में, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी देखा जा रहा है.
पुस्तक विमोचन और सामाजिक संदेश
दौरे के दौरान एक विशेष कार्यक्रम में पीएम मोदी और पूर्व पीएम एच. डी. देवेगौड़ा संयुक्त रूप से "सौंदर्य लहरी और शिव महिम्न स्तोत्रम" नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे.
दिवंगत बालगंगाधरनाथ महास्वामीजी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है. उन्होंने अनगिनत शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की थी. उनका मानना था कि समाज सेवा ही पूजा का सर्वोच्च रूप है, और उनके उपदेशों ने जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर लाखों लोगों को प्रेरित किया है.
विकास कार्यों की कड़ी: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
कर्नाटक दौरे से ठीक एक दिन पहले, मंगलवार को पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 12,000 करोड़ रुपये की लागत वाले दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया था.
- यात्रा समय में कमी: 213 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे के खुलने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर लगभग 2-2.5 घंटे रह गया है.
- कनेक्टिविटी: यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत, शामली और सहारनपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है. यह भी पढ़ें: Delhi-Dehradun Expressway Inaugurated: PM मोदी के हाथों दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का हुआ उद्घाटन, सफर अब मात्र 2.5 घंटे में; VIDEO
वन्यजीव गलियारे का अवलोकन
सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड सेक्शन पर बने वन्यजीव गलियारे (Wildlife Corridor) का भी निरीक्षण किया था. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. पीएम मोदी ने वहां एक रोड शो भी किया, जिसमें भारी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़े थे.
प्रधानमंत्री का आज का कर्नाटक दौरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ राज्य के विकास और परंपराओं के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.