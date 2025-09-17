Mumbai Metro-3 को लेकर सीएम फडणवीस का बड़ा ऐलान, 30 सितंबर को PM मोदी करेंगे वर्ली से कफ परेड तक के हिस्से का उद्घाटन

(Photo Credits WC)

Mumbai Metro-3 Update: मुंबईवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 30 सितंबर 2025 को मुंबई मेट्रो-3 के दूसरे चरण, वर्ली (Worli से कफ परेड (Cuffe Parade) तक के हिस्से का उद्घाटन करेंगे. यह मुंबई की पहली पूरी तरह भूमिगत मेट्रो लाइन-3 (एक्वा लाइन) का अंतिम खंड है, जो शहर की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा.

सीएम फडणवीस ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को कफ परेड तक के भूमिगत मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे. इस 11 किलोमीटर लंबे हिस्से का प्रारंभिक निरीक्षण कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (CMRS) ने 12 सितंबर 2025 को पूरा किया गया. अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण रिपोर्ट अगले सप्ताह अंतिम रूप ले लेगी, जिसके बाद वर्ली से कफ परेड के बीच की दूरी को शुरू किए जाने के बाद 33.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर (आरे से कफ परेड तक) पर मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Fare Hike: मुंबई में सफर करने के लिए अब देने होंगे ज्यादा पैसे, मेट्रो की टिकट होगी मंहगी, कमेटी ने भेजा केंद्र के पास प्रस्ताव

दोनों स्टेशन के बीच कुल 11 स्टेशन

इस अंतिम 11 किलोमीटर के सेक्शन में कुल 11 स्टेशन हैं, जो दक्षिण मुंबई के प्रमुख इलाकों को जोड़ेंगे. ये स्टेशन हैं:

साइंस म्यूजियम महालक्ष्मी जगन्नाथ शंकर शेठ (मुंबई सेंट्रल) ग्रांट रोड गिरगांव कालबादेवी सीएसएमटी हुतात्मा चौक चर्चगेट विधान भवन कफ परेड

ये स्टेशन मुंबई के व्यस्ततम और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेंगे, जिससे यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि सड़क यातायात और भीड़भाड़ में भी कमी आएगी।

मुंबई मेट्रो-3 की विशेषताएं