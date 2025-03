PM Modi at Vantara: शेर के बच्चों को दुलारते दिखे PM मोदी, बोतल से पिलाया दूध; जामनगर के 'वनतारा' से सामने आया मनमोहक VIDEO

PM Modi at Vantara: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के जामनगर स्थित 'वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र' पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़ी सुविधाओं का जायजा लिया. पीएम मोदी ने कई जानवरों को करीब से देखा और यहां की सुविधाओं की सराहना की. इस पल की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी एक एशियाई शेर के बच्चे को गोद में लेकर दुलार करते नजर आ रहे हैं. 'वनतारा' में सफेद शेर, दुर्लभ क्लाउडेड तेंदुआ, कैराकल, बोंगो और सील जैसे अनोखे और लुप्तप्राय जीवों को संरक्षित किया गया है.

वनतारा में PM मोदी ने विशाल अजगर, दो सिर वाला सांप और दुर्लभ प्रजातियों के कछुए भी देखे.

PM also played with and fed various species including Asiatic Lion cubs, White Lion cub, Clouded Leopard cub which is a rare and endangered species, Caracal cub among others as he visited the wildlife rescue, rehabilitation, and conservation centre, Vantara in Gujarat. pic.twitter.com/d6cg4wFhrF

