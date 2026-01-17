Vande Bharat Sleeper Launched: पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, बोले- ‘मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि से जोड़ रही यह ट्रेन’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

Vande Bharat Sleeper Launched: पश्चिम बंगाल (West Bengal) के मालदा (Malda) से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राज्य को विकास की नई दिशा देने वाले कई अहम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इसमें भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) भी शामिल है, जिसको पीएम ने हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज से बंगाल की प्रगति को और तेज करने का अभियान शुरू हो गया है. पीएम मोदी ने बताया कि इन परियोजनाओं से न केवल लोगों की यात्राएं आसान होंगी, बल्कि व्यापार और कारोबार को भी बड़ा फायदा मिलेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल ट्रैक मेंटेनेंस से जुड़ी नई फैसिलिटी तैयार की गई हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने इसे भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खास तौर पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, जो लंबी दूरी की यात्रा को और ज्यादा आरामदायक, शानदार और यादगार बनाएंगी. यह ट्रेन 'मां काली की धरती' यानी बंगाल को 'मां कामाख्या की भूमि' यानी असम से जोड़ रही है. यह भी पढ़ें: PM Modi Assam Visit: असम में 'बागुरुम्बा' का महाकुंभ! पीएम मोदी 10,000 कलाकारों के साथ देखेंगे ऐतिहासिक नृत्य; काजीरंगा कॉरिडोर का करेंगे भूमि पूजन

पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

Delighted to flag off India’s first Vande Bharat sleeper train from Malda. Several Amrit Bharat train services are also being introduced to boost connectivity. https://t.co/rh7OaIeTvR — Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2026

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले समय में इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन का विस्तार पूरे देश में किया जाएगा. उन्होंने बंगाल, असम और पूरे देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी.

पीएम मोदी ने यह भी घोषणा की कि आज बंगाल को चार और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं. इनमें न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार से बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस और अलीपुरद्वार से मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि इन नई ट्रेनों से खासतौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, जिससे लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी और व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में ही रेल इंजन, डिब्बे और मेट्रो कोच तैयार किए जा रहे हैं, जो देश की तकनीक की पहचान बन चुके हैं. भारत अब अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा लोकोमोटिव बना रहा है और दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन और मेट्रो कोच निर्यात कर रहा है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं. यह भी पढ़ें: PM Narendra Modi Malda Visit: मालदा में पीएम मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, 'परिवर्तन संकल्प' रैली से फूंकेंगे चुनावी बिगुल

पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेल तेजी से बदल रही है. रेलवे का विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है, स्टेशन आधुनिक बनाए जा रहे हैं और पूरे देश में अब 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है.

उन्होंने कहा कि आधुनिक और हाई-स्पीड ट्रेनों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ बंगाल के लोगों को मिल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि यह बदलाव सिर्फ ट्रेनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के विकास, रोजगार और बेहतर भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है.