Fact Check: क्या उदयपुर फाइल्स के प्रोडूसर ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुकालात की, जाने वायरल हो रहे है इस पोस्ट की सच्चाई

Fact Check: सोशल मीडिया पर रोजाना कई पोस्ट वायरल होती है, जिसमें विभिन्न दावे किए जाते है, कई बार ये दावे सही होते है, लेकिन ज्यादातर बार ये फेक होते है. अब ऐसा ही एक दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.पिछले कुछ दिनों से 'उदयपुर फाइल्स:कन्हैयालाल टेलर मर्डर' को लेकर विवाद जारी है.अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है की फिल्म के प्रोडूसर अमित जानी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक बंद कमरे में मुलाकत की. इस दावे को पीआईबी फैक्ट चेक ने फेक करार दिया है.पीआईबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए साफ किया कि ऐसी कोई बैठक हुई ही नहीं है. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘उदयपुर फाइल्स’ से जुड़े किसी भी निर्माता से मुलाकात नहीं की है.

यह महज अफवाह है जिसे कुछ रिपोर्ट्स में बिना सत्यापन के प्रसारित किया गया.ये भी पढ़े:Fact Check: पहले स्कूटी के साइलेंसर में डाला पौधा, फिर मदद का बहाना करके युवती के सामने से ले भागा गाड़ी, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की जाने सच्चाई

पीआईबी ने बताया फेक

In a news report, it is being claimed that Udaipur Files producer Amit Jani met with Union Minister @AshwiniVaishnaw in a closed-door meeting #PIBFactCheck

❌This claim is #Fake

▶️Union Minister for Information and Broadcasting Ashwini Vaishnaw has not held any such meeting pic.twitter.com/ZrMf0wI5E3

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 5, 2025