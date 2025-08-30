Mumbai Local Train Update: गणेशोत्सव में रेलवे का बड़ा फैसला, अब रात में भी सफर कर पाएंगे लोग, मुंबई लोकल ट्रेनों को लेकर जाने नया टाईमटेबल

Mumbai Local Train Update: गणेशोत्सव (Ganeshotsav) को लेकर मुंबई मेट्रो (Mumbai Metro) ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. अब मुंबई रेलवे ने भी रात में अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है. इस फैसले के कारण गणेशोत्सव के दौरान मुंबई के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और सफर आसान होगा.यात्रियों की सुविधा के लिए, मध्य रेलवे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) मुंबई से कल्याण-ठाणे (Kalyan Thane) और रिटर्न के लिए स्पेशल रात में ट्रेनें चलेगी.ये ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई और कल्याण के बीच मुख्य मार्ग पर 4 और 5 गुरुवार और शुक्रवार की रात को चलेगी. 6 सितंबर को भी ये चलेगी.हार्बर लाइन (Harbour Line) पर स्पेशल सबअर्बन रेलगाड़ियां 6 और 7 सितंबर को गणपति विसर्जन के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल तक चलेंगी और वापस आएंगी.
स्पेशल सेवाएं नीचे दिए गए टाईमटेबल के मुताबिक़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई और कल्याण-ठाणे-पनवेल के बीच सभी स्टेशनों पर रुकेंगी.ये भी पढ़े:Mumbai Local Train Update: मुंबई के यात्रियों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर दौड़ेगी 238 नई AC लोकल ट्रेनें, सफर होगा आसान
सेंट्रल लाइन की सेवाएं
हार्बर लाइन (Harbour Line) पर विशेष उपनगरीय रेलगाड़ियां 6 और 7 सितंबर को गणपति विसर्जन के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल तक चलेंगी और वापस आएंगी.विशेष सेवाएं नीचे दिए गए टाईमटेबल के मुताबिक़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई और कल्याण-ठाणे-पनवेल के बीच सभी स्टेशनों पर रुकेंगी.6 सितंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-कल्याण स्पेशल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से 01.40 बजे प्रस्थान करेगी और डाउन मेन लाइन पर 03.10 बजे कल्याण पहुंचेगी.छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस - ठाणे विशेष सेवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से 02.30 बजे प्रस्थान करेगी और 03.30 बजे ठाणे पहुंचेगी.छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-कल्याण विशेष ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से 03.25 बजे प्रस्थान करेगी और 04.55 बजे कल्याण पहुंचेगी.
मेन लाइन की सेवाएं
अप मेन लाइन (Up main line) पर 4, 5, 6 और सितंबर को कल्याण-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष ट्रेन कल्याण से 00:05 बजे प्रस्थान करेगी और 01:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई पहुंचेगी.ठाणे-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष ट्रेन ठाणे से 01:00 बजे प्रस्थान करेगी और 02:00 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई पहुंचेगी.ठाणे-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष ट्रेन ठाणे से 02:00 बजे प्रस्थान करेगी और 03:00 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई पहुंचेगी.
हार्बर लाइन की स्पेशल ट्रेनें
डाउन हार्बर मार्ग (Down Harbour Line) पर 6 और 7 सितंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-पनवेल (Panvel) विशेष ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से 01.30 बजे प्रस्थान करेगी और 02.50 बजे पनवेल पहुंचेगी.छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-पनवेल विशेष ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से 02.45 बजे प्रस्थान करेगी और 04.05 बजे पनवेल पहुंचेगी.अप हार्बर मार्ग पर 06 और 07 सितंबर को पनवेल-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष ट्रेन पनवेल से 01.00 बजे प्रस्थान करेगी और 02.20 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई पहुंचेगी.पनवेल-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष ट्रेन पनवेल से 01.45 बजे प्रस्थान करेगी और 03.05 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई पहुंचेगी.