Earthquake in Haryana: हरियाणा के सोनीपत में कांपी धरती, लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके, 3.4 रही तीव्रता

Representational Image |

Earthquake in Haryana: हरियाणा (Haryana) के सोनीपत जिले (Sonipat District) में शुक्रवार रात को लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए. इस दौरान लोग अपने घरों में सो रहे थे. झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर आ गए. हालांकि इस भूकंप (Earthquake) से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ. इस भूकंप की तीव्रता 3.4 रही. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) के अनुसार, सोनीपत इस भूकंप का एपिसेंटर (Epicenter) था और यह 10 किलोमीटर की गहराई पर आया.

भले ही तीव्रता हल्की रही, लेकिन झटके कई इलाकों में महसूस किए गए.प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है. ये भी पढ़े:Earthquake: दिल्ली समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, कुछ सेकंड तक हिलती रही धरती, सदमे में दिखे लोग (Watch Video)

साल का ये आठवां भूकंप

बता दें की इस साल जुलाई महीने से लेकर अब तक हरियाणा (Haryana) में आठ भूकंप के झटके महसूस किए गए है. भूकंप (Earthquake) के वैज्ञानिकों के मुताबिक़ हरियाणा एक सक्रिय फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो उत्तराखंड के देहरादून से लेकर महेन्द्रगढ़ तक फैली है.जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती या खिसकती हैं तो ज़मीन के भीतर दबाव बढ़ता है. यह दबाव जैसे ही निकलता है तो भूकंप के झटके महसूस होते हैं. यही कारण है कि हरियाणा के अलग-अलग जिलों में समय-समय पर भूकंप आते रहते हैं.

लोगों में फैला डर

रात होने की वजह से लोगों ने झटके महसूस किए और अपने घरों से बाहर आ गए.गनीमत रही की इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. लोगों से सतर्क रहने की अपील प्रशासन ने की है.