Pune: उफनती नदी के ब्रिज से कार निकालना पड़ा भारी, गाड़ी समेत बह गए लोग, पुणे जिले की भीमा नदी का VIDEO आया सामने

पुणे, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) में जमकर बारिश हो रही है.राज्य के कई जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए है. नदी, नालें उफान में बह रहे है. ऐसे में एक हादसा पुणे जिले (Pune District) के खेड़ (Khed) से सामने आया है. खेड़ तहसील के चास टोकेवाड़ी ब्रिज के ऊपर से भीमा नदी का पानी बह रहा था और इस दौरान एक कार सवार ने ब्रिज से गाड़ी निकालने की कोशिश की और पानी के तेज बहाव में कार बहने लगी. बताया जा रहा है की इस कार में तीन लोग सवार थे. इस दौरान नदी में गाड़ी डूबती देख ग्रामीणों ने नदी में दौड़ लगाई और इन्हें बचाने की कोशिश की.

नदी में कार डूबी

उफनती नदी के ब्रिज से कार निकालना पड़ा भारी

खेड़ तहसील में जोरदार बारिश (Heavy Rain) के कारण भीमा नदी में डैम का पानी छोड़ा जा रहा है. जिसके कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. जिसके कारण नदी के ब्रिज से भी पानी बहने लगा है और इसी दौरान इस कार सवार ने कार निकालने की कोशिश की और कार नदी में डूब गई.

नदी में कार के डूबने के कई वीडियो आएं है सामने

बता दें की इस मानसून (Monsoon) कई राज्यों में ज्यादा बारिश हुई है. जिसके कारण देश के अलग अलग शहरों ने नदी में, नालों में कार के और लोगों के बह जाने के कई वीडियो सामने आएं है. कई लोगों की डूबने से जान भी बच गई है, लेकिन कई लोग इस हादसे में मारें भी जा चुके है.