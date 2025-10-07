Pawan Singh On Wife Allegation: पवन सिंह ने आरोपों का जवाब दिया, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

Credit-(Instagram)

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर : भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) इस समय अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर सुर्खियों में हैं. जहां वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) के साथ उनके रिश्ते में लगातार तनाव बना हुआ है. इसी बीच सोमवार को उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों और फैलाई जा रही अफवाहों का जवाब दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा कि जनता मेरे लिए भगवान है, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता.

पवन सिंह ने पोस्ट में लिखा, "मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है. क्या मैं आप सब के जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा." अपनी पत्नी ज्योति सिंह को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे लिखा, "क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1:30 घंटे हमलोगों की वार्तालाप हुई. आपके द्वारा बस एक ही रट की मुझे चुनाव लड़वाइये कैसे भी, जो की मेरे बस का नहीं." पवन सिंह ने आगे लिखा, "समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो."

बता दें कि रविवार को ज्योति सिंह पवन सिंह से मिलने लखनऊ में लूलू मॉल के पास स्थित उनके सेलिब्रिटी गार्डन आवास पहुंचीं. ज्योति सिंह ने इसका एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी फैंस को दी थी. ज्योति सिंह ने कहा था, "नमस्ते, हम पवन जी के घर पर आ चुके हैं. आप लोगों के कहने पर हम यहां आए थे, लेकिन पवन जी ने पहले ही थाने से पुलिस बुला ली. आपके कहने पर ही हम यहां आए थे, आपने कहा था कि आप जाइए, हम देखते हैं कि कौन आपको निकालता है. आप उनकी पत्नी हैं. हम इसलिए यहां आए थे, और देखिए, पुलिस हमें थाने ले जा रही है. अब आप लोग फैसला कीजिए, आप जनता हैं, आप लोग फैसला कीजिए कि हमें न्याय कैसे मिलेगा." इस वीडियो में ज्योति सिंह पुलिस से यह भी पूछती दिखीं कि उन्हें किस वजह से घर से ले जाया जा रहा है. इस दौरान मौके पर मौजूद महिला पुलिस बताती हैं कि दोनों का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए अभी उनका यहां आना सही नहीं है.