Patna Girls Hostel Scandal: नाबालिग छात्राओं के ‘रेट’ तय करने का आरोप, भुगतान बाद में लेने की बात सामने आई

Patna Girls Hostel Scandal: पटना के गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े कथित शोषण मामले में जांच के दौरान गंभीर और चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक, कुछ एजेंट नाबालिग छात्राओं के लिए खुलेआम ‘रेट’ तय करते थे और सौदे व्यावसायिक तरीके से किए जाते थे. गवाही में दावा किया गया है कि 17 साल की एक छात्रा के लिए करीब 25,000 रुपये मांगे गए और कहा गया—“पहले लड़की भेज दी जाएगी, भुगतान बाद में कर देना.” Hidden Camera Scandal: गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में मिला खुफिया कैमरा, 300 अश्लील वीडियो रिकॉर्ड, CMR इंजीनियरिंग कॉलेज पर मामले को दबाने का आरोप

सूत्रों के अनुसार, एजेंट कथित तौर पर छात्राओं को उम्र और शारीरिक बनावट के आधार पर वर्गीकृत करते थे, जहां कम उम्र की छात्राओं के लिए अधिक रकम तय की जाती थी. गवाहों ने बताया कि इस्तेमाल की गई भाषा ने छात्राओं को वस्तु की तरह पेश किया, जो अब जांच में अहम साक्ष्य मानी जा रही है.

जांच में यह भी दावा किया गया है कि हॉस्टल से जुड़े कुछ सप्लायर मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे. वे आधिकारिक काम के बहाने छात्राओं तक पहुंच बनाते और भरोसा दिलाते कि दिन में छात्रा भेजकर तय समय पर हॉस्टल वापस लौटा दी जाएगी, ताकि किसी को शक न हो. कथित तौर पर भुगतान छात्रा के गंतव्य पर पहुंचने के बाद लिया जाता था.

इस मामले में हॉस्टल वार्डनों की भूमिका भी जांच के घेरे में है. शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार, कुछ वार्डनों पर मिलीभगत के आरोप हैं, जिससे नेटवर्क बिना कड़ी निगरानी के चलता रहा. कई हॉस्टलों में CCTV, विज़िटर रजिस्टर और महिला सुरक्षा जैसी अनिवार्य व्यवस्थाओं के अभाव या खराब स्थिति की भी बात सामने आई है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल चैट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान खंगाले जा रहे हैं.हालांकि इस कड़ी में अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन छात्र संगठनों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और हॉस्टलों में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग तेज कर दी है.