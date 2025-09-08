Delhi Road Accident: चलती बस के दरवाजे से नीचे गिरे यात्री को ट्रक ने कुचला, दिल्ली में भयावह एक्सीडेंट आया सामने

Credit-(X,@Deadlykalesh)

Delhi Road Accident: शहरों में रोजाना हादसे सामने आते है. दिल्ली (Delhi) शहर में ऐसा ही एक दिल दहलानेवाला हादसा सामने आया है. जहांपर चलती बस (Bus) के दरवाजे से एक यात्री (Passenger) गिर गया. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है की एक यात्री बिलकुल बस के दरवाजे के पास खड़ा होता है और अचानक बस का दरवाजा खुल जाता है और यात्री नीचे गिर जाता है. जैसे ही यात्री नीचे गिरता है, पीछे से आ रहा ट्रक (Truck) इस शख्स को कुचल देता है. जिसके कारण शख्स की मौके पर ही मौत हो गई.

इसमें ड्राइवर और कंडक्टर की गलती सामने आई है.

ड्राइवर ने नहीं बंद किया था दरवाजा

बताया जा रहा है की बस का पिछला दरवाजा बंद नहीं किया गया. जब बस (Bus) ने मोड़ लिया तो बस का दरवाजा अचानक खुल गया और जो यात्री दरवाजे के पास खड़ा था, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे नीचे गिर गया. इसी दौरान एक ट्रक ने उसको कुचल दिया.

लापरवाही आई सामने

इस एक्सीडेंट (Accident) में ड्राइवर (Driver)और कंडक्टर (Conductor) की लापरवाही देखी गई. दोनों ने बस का दरवाजा बंद नहीं किया था और नाही यात्रियों को दरवाजे के पास खड़े होने से रोका. इस घटना में लोगों ने चालक और कंडक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.