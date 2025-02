Jabalpur Railway Station: महाकुंभ जाने वाली ट्रेन में इमरजेंसी विंडो से घुसने की कोशिश, मना करने पर बाहर खड़े शख्स ने यात्री को जड़े मुक्के, वीडियो वायरल

जबलपुर, मध्य प्रदेश: महाकुंभ जाने के लिए रोजाना रेलवे स्टेशनों पर हजारों यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है. ट्रेनों में घुसने के लिए जगह नहीं है. जिसके कारण मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही है. ऐसी ही एक घटना जबलपुर रेलवे स्टेशन से सामने आई है. जहां पर दो लोग रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के इमरजेंसी विंडो से घुसने का प्रयास करते है और जब अंदर बैठा शख्स इसका विरोध करता है तो बाहर खड़े दोनों लोग अंदर बैठे यात्री से मारपीट करते है और उसे मुक्का मारकर घायल कर देते है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स' पर @FreePressMP नाम एक हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो में देख सकते है कि अंदर घुसने पर रोकने के कारण ये दोनों शख्स अंदर बैठे यात्री से गालीगलौज करते है और इसके बाद उसपर हाथ उठा देते है.ये भी पढ़े:Buxar News: महाकुंभ जाने की होड़ में बक्सर स्टेशन पर हंगामा, ट्रेन में चढ़ने को लात-घूंसे तक चले; VIDEO

जबलपुर में यात्री के साथ मारपीट

#WATCH | Man Punches, Argues With Passenger Over Seat At Jabalpur Railway Station While Boarding Train To Prayagraj#Jabalpur #MadhyaPradesh #Mahakumbh #Prayagraj pic.twitter.com/LzCDn68n7v

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) February 20, 2025