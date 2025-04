VIDEO: गीताांजलि एक्सप्रेस में पैंट्री कर्मचारियों की गुंडागर्दी! खाने की शिकायत करने पर यात्रियों को पीटा, सात के खिलाफ केस दर्ज

IRCTC Staff On Gitanjali Express: हावड़ा-मुंबई गीताांजलि एक्सप्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें IRCTC के कर्मचारियों द्वारा यात्रियों से मारपीट का दावा किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि यात्रा कर रहे एक समाजसेवी और कुछ यात्रियों को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया. क्योंकि उन्होंने खाने की गुणवत्ता और कीमत को लेकर सवाल उठाए. यह घटना 6 अप्रैल की है, जब ट्रेन बडनेरा स्टेशन के पास थी.

अंबरनाथ निवासी समाजसेवी सत्यजीत बर्मन कोलकाता से मुंबई लौट रहे थे. उन्होंने देखा कि कुछ यात्री पैंट्री स्टाफ से खाने के पैकेट की मात्रा और ज्यादा कीमत को लेकर बहस कर रहे हैं.

A passenger on Gitanjali Express was assaulted by @IRCTCofficial staff after he complained about food and water bottles being sold above the MRP. The incident occurred between #Badnera and #Nagpur.#ViralVideos#IndianRailways #CrimeNews #NagpurViolence pic.twitter.com/92M1xwE8NF

— Mumbai Tez News (@mumbaitez) April 11, 2025