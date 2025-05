भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किया तबाह! HQ-9 मिसाइल लॉन्चर को पहुंचा भारी नुकसान

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई इलाकों में एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को सफलतापूर्वक निशाना बनाया. रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यह जवाबी कार्रवाई उसी स्तर और तीव्रता के साथ की गई है, जैसी कि पाकिस्तान द्वारा की गई थी. मंत्रालय ने यह भी बताया कि लाहौर में स्थित एक एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया है.

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, "भारतीय कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से हुई गतिविधियों के जवाब में समान क्षेत्र और समान तीव्रता के साथ की गई है. यह विश्वसनीय रूप से पता चला है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस प्रणाली को निष्क्रिय किया गया है."

इस बीच, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में बिना उकसावे के गोलीबारी और गोलाबारी तेज कर दी है. मंत्रालय के मुताबिक, "पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए एलओसी पर फायरिंग बढ़ा दी है."

This morning, the Indian Armed Forces targeted Air Defence Radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an Air Defence system at Lahore has been neutralised.… pic.twitter.com/z2OexT2nJP

