Pahalgam Terror Attack: इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तानियों ने किया विरोध प्रदर्शन, हिंदुस्तान के सख्त फैसले से बिलबिलाया पाक

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए भयावह आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए. इस हमले, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली, के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में भारत ने कड़े कूटनैतिक कदम उठाए, जिससे बौखलाए पाकिस्तानियों ने 24 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर उग्र प्रदर्शन किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैं.

प्रदर्शन में स्थानीय राजनीतिक दलों और हुर्रियत संगठनों के सदस्य शामिल थे. प्रदर्शनकारियों ने उच्चायोग के गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, कुछ लोग गेट पर चढ़े, जबकि अन्य भवन की ओर बढ़े. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी भारत के खिलाफ नारेबाजी करते और गेट तोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं.

Tense scenes outside the Indian High Commission in Islamabad as protesters rally against India’s recent actions. Some attempted to scale the gate, while others are moving toward the mission. Heavy security deployed. #Islamabad #Protest #pahlagam#IndiaPakistan pic.twitter.com/6WvMcKXpne

