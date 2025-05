Operation Sindoor: झूठी जानकारी न फैलाएं... भारतीय दूतावास ने चीन की मीडिया को दी चेतावनी

Operation Sindoor: भारत ने जहां ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला कर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया, वहीं कुछ प्रो-पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल और विदेशी मीडिया संस्थान इस कार्रवाई को लेकर गलत जानकारी फैलाने में जुटे हैं. इसी कड़ी में बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने चीन की सरकारी टैब्लॉइड Global Times को खुली चेतावनी दी है. भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट करते हुए Global Times को संबोधित किया और कहा, “@globaltimesnews कृपया किसी भी प्रकार की जानकारी पोस्ट करने से पहले तथ्यों की जांच और स्रोतों की पुष्टि करें.”

दूतावास ने आगे लिखा कि कई प्रो-पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट जानबूझकर झूठी खबरें फैला रहे हैं, और ऐसी खबरों को बिना जांचे साझा करना मीडिया की जिम्मेदारी और पत्रकारिता की नैतिकता पर सवाल खड़े करता है.

(1/n) Dear @globaltimesnews , we would recommend you verify your facts and cross-examine your sources before pushing out this kind of dis-information. https://t.co/xMvN6hmrhe

— India in China (@EOIBeijing) May 7, 2025