Online Fraud: 11 साल के बच्चे ने ऑर्डर किया ड्रोन, पैकेट से निकली पानी की बोतल और रद्दी कागज; Video
Representational Image | Pixabay

पटना: बिहार के कैमूर जिले से ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. 11 वर्षीय अर्पण त्रिगुण ने अपने जन्मदिन (21 अगस्त) पर Flipkart से ड्रोन ऑर्डर किया. इस ड्रोन की कीमत थी 2,564 रुपये. परिवार और बच्चे की उम्मीद थी कि जन्मदिन का यह तोहफा खुशी लेकर आएगा, लेकिन पैकेट खोलते ही सब दंग रह गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहली बार जब पैकेज आया तो उसमें मिला ड्रोन चालू ही नहीं हो रहा था. इसके बाद परिवार ने रिटर्न और रिप्लेसमेंट की मांग की. कंपनी ने नया पैकेज भेजा और यह "ओपन ऑन डिलीवरी" के रूप में मार्क किया गया.

दो दिन बाद जब रिप्लेसमेंट पैकेज आया और डिलीवरी बॉय ने सामने ही बॉक्स खोला, तो सबके होश उड़ गए. पैकेज से निकला आधा लीटर की पानी की बोतल (एक लोकल स्वीट कंपनी की) और कुछ रद्दी कागज. यह देखकर न सिर्फ परिवार, बल्कि पड़ोसी और डिलीवरी बॉय भी हैरान रह गए.

Flipkart की बड़ी गलती

डिलीवरी एजेंट ने क्या कहा?

डिलीवरी एजेंट ने कहा कि उनका काम सिर्फ पैकेज पहुंचाना है, अंदर क्या है इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती. उन्होंने पहली बार ऐसा अजीब मामला देखा और तुरंत अपने सुपरवाइजर्स को इसकी जानकारी दी.

देखें गलती पर Flipkart ने क्या कहा?

Flipkart की सफाई

मामले के वायरल होने के बाद Flipkart ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने कहा, "हमें इस अनुभव के लिए खेद है. हम ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हैं. कृपया हमें अपना ऑर्डर डीटेल्स डीएम करें ताकि आपकी जानकारी गोपनीय रहे और हम समाधान निकाल सकें."

अच्छी बात यह थी कि यह ऑर्डर Cash on Delivery (COD) पर किया गया था, इसलिए पैसों का नुकसान नहीं हुआ. लेकिन परिवार ने चिंता जताई कि अगर ऑनलाइन पेमेंट किया होता तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी. बच्चे अर्पण ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि अब वह दोबारा Flipkart से कुछ ऑर्डर नहीं करेगा.