PM Modi-Trump Video: अमेरिका में फिर दिखा मोदी मैजिक! ट्रंप ने की तारीफों की बारिश, वीडियो में देखें दोस्ती की शानदार झलक

वाशिंगटन, 14 फरवरी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पांच साल बाद मुलाकात करते हुए कहा, "हमने आपको बहुत मिस किया, हमने आपको बहुत मिस किया." गुरुवार को व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया गया, तो पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया और कहा, "आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा. यह पीएम मोदी की ट्रंप के साथ उनके दोबारा चुने जाने के बाद पहली मुलाकात थी और उन्होंने अपनी दोस्ती वहीं से शुरू की, जहां से उन्होंने छोड़ी थी. बाद में एक समाचार सम्मेलन में, उन्होंने अपनी पुरानी दोस्ती का जिक्र किया और अपनी पिछली मुलाकातों को याद किया.

ट्रंप ने कहा, "मैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में फिर से स्वागत करते हुए रोमांचित हूं." उन्होंने कहा, "वह एक खास व्यक्ति हैं." उन्होंने 2020 में भारत में उनके और उनकी पत्नी मेलानिया के प्रति पीएम मोदी के आतिथ्य को याद किया और कहा कि उन्हें भी वैसा ही करने में खुशी होगी. यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेसएक्स के सीईओ मस्क से मुलाकात की

