Stock Market Holiday: अक्टूबर में 11 दिन बंद रहेंगे शेयर बाजार, दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग का भी बदला समय

Share Market Holiday In October 2025

Stock Market Holiday in October 2025 : अक्टूबर 2025 में शेयर बाजार में कई छुट्टियाँ देखने को मिलेंगी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने भी अक्टूबर महीने का ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है. इस महीने निवेशकों को कुल तीन ट्रेडिंग छुट्टियाँ मिलेंगी, साथ ही शनिवार और रविवार के कारण बाजार में आठ दिन और बंद रहेगा. यानी पूरे अक्टूबर महीने में कुल 11 दिन शेयर बाजार बंद रहेगा. हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के दिन एक घंटे के लिए विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurat Trading) का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेशकों को नए साल की शुरुआत के लिए शुभ और लाभदायक निवेश करने का मौका मिलेगा.

अक्टूबर 2025 में शेयर बाजार की छुट्टियाँ

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार अक्टूबर 2025 में शेयर बाजार निम्नलिखित तारीखों पर बंद रहेगा:

2 अक्टूबर 2025 – महात्मा गांधी जयंती / दशहरा

21 अक्टूबर 2025 – दिवाली लक्ष्मी पूजन

22 अक्टूबर 2025 – दिवाली बलिप्रतिपदा

इन दिनों मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट (Currency Derivatives Market) में भी ट्रेडिंग नहीं होगी. यानी इन तीनों छुट्टियों के साथ-साथ सप्ताहांत की छुट्टियों को मिलाकर अक्टूबर महीने में कुल 11 दिन शेयर बाजार बंद रहेगा.

दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग

बीएसई और एनएसई ने घोषणा की है, कि इस साल दिवाली के दिन 21 अक्टूबर 2025 को विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा. यह सेशन दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा, जबकि ट्रेड मॉडिफिकेशन की अंतिम समय सीमा 2:55 बजे निर्धारित की गई है. एनएसई सर्कुलर के अनुसार, इस दौरान किए गए सभी सौदों पर सामान्य सेटलमेंट नियम लागू होंगे.

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग?

मुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय शेयर बाजार की एक पुरानी और शुभ परंपरा है. हर साल दिवाली के दिन एक घंटे के लिए यह विशेष सेशन आयोजित किया जाता है. दिवाली के दिन हिंदू पंचांग का नया संवत वर्ष (इस साल संवत 2082) शुरू होता है, और इस दिन किए गए निवेश को शुभ और लाभदायक माना जाता है.

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार सामान्य रूप से खुलता है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम साधारण दिनों की तुलना में कम होता है. निवेशकों का मानना है, कि दिवाली के दिन किए गए निवेश पूरे साल समृद्धि और सौभाग्य लाते हैं. इसी परंपरा को निभाते हुए स्टॉक एक्सचेंज हर साल ‘मुहूर्त ट्रेडिंग’ का आयोजन करते हैं..

पिछले कुछ वर्षों से यह सेशन दिवाली की शाम को आयोजित होता रहा है, लेकिन इस साल यह दोपहर में होगा. इस दौरान इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) सहित सभी सेगमेंट खुले रहेंगे.

परंपरागत रूप से देती है पॉज़िटिव रिटर्न

इतिहास के अनुसार, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन शेयर बाजार अक्सर पॉज़िटिव रिटर्न के साथ बंद होता है. पिछले 16 वर्षों में से 13 बार बेंचमार्क इंडेक्स ने पॉज़िटिव रिटर्न ही दिया है. उदाहरण के लिए, पिछले साल यानी 2024 में सेंसेक्स 335 अंकों (0.42%) की बढ़त के साथ 79,724 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 50.99 अंक (0.41%) की बढ़त के साथ 24,304 पर बंद हुआ था.

कुल मिलाकर, अक्टूबर 2025 में निवेशकों को शेयर बाजार में लंबी छुट्टियाँ देखने को मिलेंगी. हालांकि, दिवाली पर आयोजित विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग से निवेशकों को नए साल की शुरुआत में शुभ और लाभकारी निवेश करने का अवसर मिलेगा.