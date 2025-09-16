रेलवे ने Online Reservation System में किया बड़ा बदलाव, AADHAR वेरिफाइड यूजर ही बुक कर पाएंगे टिकट! नया नियम 1 अक्टूबर से लागू

IRCTC Train Ticket Booking New Rule: अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 1 अक्टूबर, 2025 से इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम (Online Reservation System) में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. अब केवल उन्हीं यात्रियों को शुरुआती 15 मिनट में IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रिजर्व्ड जनरल टिकट (Reserved General Ticket) बुक करने का मौका मिलेगा, जिनका खाता आधार से वेरिफाइड होगा. रेलवे का कहना है कि इस कदम से फर्जी बुकिंग और टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगेगी.

फिलहाल, पीआरएस काउंटर (PRS Counter) से टिकट लेने की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी और एजेंटों के लिए 10 मिनट का प्रतिबंध भी जारी रहेगा.

कैसे काम करेगा नया नियम?

मान लीजिए किसी ट्रेन की बुकिंग दोपहर 12:20 बजे शुरू होती है, तो 12:20 से 12:35 तक केवल आधार वेरिफाइड यूजर (Aadhaar Verified User) ही टिकट बुक कर पाएंगे. जिन यात्रियों ने अभी तक अपने IRCTC खाते को आधार से लिंक नहीं किया है, वे इस समय स्लॉट में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. हालांकि, 15 मिनट बाद अन्य यूजर्स के लिए भी रिजर्वेशन खुल जाएगा.

यात्रियों को क्या करना होगा?

यात्रियों को 1 अक्टूबर से पहले अपने IRCTC खाते को आधार से लिंक करने की सलाह दी गई है. ताकि उन्हें टिकट बुक करते समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े. गौरतलब है कि टिकट बुकिंग के लिए सामान्य विंडो (Normal Window) 60 दिन पहले दोपहर 12:20 बजे खुलती है और रात 11:45 बजे तक चलती है.

यह फैसला क्यों लिया गया?

दरअसल, त्योहारों, शादियों और छुट्टियों के मौसम में ट्रेन टिकटों की सबसे ज्यादा मांग होती है. ऐसे में शुरुआती 15 मिनट बेहद अहम होते हैं, क्योंकि इस दौरान ज्यादातर टिकट जल्दी बिक जाते हैं. रेलवे का मानना ​​है कि आधार सत्यापन से असली यात्रियों को प्राथमिकता मिलेगी और फर्जी या बल्क बुकिंग करने वालों पर लगाम लग सकेगी.

यात्रियों के लिए राहत या मुश्किल?

एक तरफ यह नियम असली यात्रियों के लिए राहत की बात है, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने अभी तक अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में रेलवे ने सभी से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें और आने वाले त्योहारी सीजन में टिकट पाने का मौका न गंवाएं.