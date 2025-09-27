Rule Change from 1st October: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये 5 नियम, आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर

(Photo : X)

Rule Change from 1st October: सितंबर का महीना बस खत्म होने को है और अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है. हर नए महीने की तरह, अक्टूबर भी अपने साथ कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. इन बदलावों का असर हम सब की जिंदगी और जेब पर पड़ सकता है. चलिए, आसान भाषा में जानते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलने वाला है.

1. गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम तय करती हैं. इस बार भी 1 अक्टूबर को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. काफी समय से 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं बदले हैं, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटते-बढ़ते रहे हैं. त्योहारी सीजन को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार घरेलू सिलेंडर पर कुछ राहत दे सकती है. इसके अलावा, CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

2. ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक करने का नियम बदलेगा

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, तो यह बदलाव आपके लिए बहुत जरूरी है. रेलवे टिकट बुकिंग में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए 1 अक्टूबर से नया नियम लागू कर रहा है. अब जब भी किसी ट्रेन का रिजर्वेशन खुलेगा, तो पहले 15 मिनट में सिर्फ वही लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका IRCTC अकाउंट आधार से वेरिफाइड है. यह नियम IRCTC की वेबसाइट और ऐप, दोनों पर लागू होगा. हालांकि, रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे.

3. पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव

यह बदलाव पेंशनभोगियों के लिए है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), अटल पेंशन योजना (APY) जैसी योजनाओं से जुड़े हैं. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) द्वारा लिए जाने वाले चार्ज में कुछ बदलाव किए हैं. 1 अक्टूबर से, नया PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) खुलवाने पर E-PRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल कार्ड के लिए 40 रुपये देने होंगे. साथ ही, सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट लगेगा.

4. UPI पेमेंट में हो सकता है ये बड़ा बदलाव

अगर आप Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे UPI ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए भी एक जरूरी खबर है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अक्टूबर से UPI ऐप्स से पीयर टू पीयर (P2P) ट्रांजैक्शन का फीचर हटाया जा सकता है. इसका मकसद यूजर्स के पैसों को ज्यादा सुरक्षित बनाना है.

5. अक्टूबर में छुट्टियों की भरमार, बैंक रहेंगे बंद

अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा है. इस महीने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे कई बड़े त्योहार हैं. इस वजह से अक्टूबर में कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. इसलिए, अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है, तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही घर से निकलें, ताकि आपको कोई परेशानी न हो. ध्यान रहे कि ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं.