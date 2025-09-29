Bank Holidays: 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक बैंक रहेंगे बंद? जानें आपके राज्य में कब है हॉलिडे

Bank Holiday: अगर आप इस हफ्ते बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार, 29 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक बैंक 8 दिन तक बंद रहेंगे. इसकी वजह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्यौहार हैं, जिनमें महाष्टमी, महानवमी, दशहरा और महात्मा गांधी जयंती जैसे बड़े मौके शामिल हैं.
इस दौरान बैंकों की छुट्टियां (Bank Holidays) अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तिथियों पर होंगी. कई जगहों पर दुर्गा पूजा और दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा, वहीं 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा रविवार (5 अक्टूबर) को वीकेंड हॉलिडे भी है.
देखें बैंक हॉलिडे की लिस्ट
|तारीख
|दिन
|बैंक हॉलिडे
|29 सितंबर
|सोमवार
|महा सप्तमी/ दुर्गा पूजा (पश्चिम बंगाल)
|30 सितंबर
|मंगलवार
|महा अष्टमी/दुर्गा अष्टमी/दुर्गा पूजा (पश्चिम बंगाल)
|1 अक्टूबर
|बुधवार
|महा नवमी/ विजयादशमी/दुर्गा पूजा. केरल, ओडिशा, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, झारखंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे.
|2 अक्टूबर
|गुरुवार
|महात्मा गांधी जयंती/दशहरा/विजयादशमी/दशहरा/दुर्गा पूजा (दशैं)/श्री श्री शंकरदेव का जन्मोत्सव (देशभर में बैंक बंद)
|3 अक्टूबर
|शक्रवार
|दुर्गा पूजा/दशैं (सिक्किम)
|4 अक्टूबर
|शनिवार
|दुर्गा पूजा/दशैं (सिक्किम)
|5 अक्टूबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|6 अक्टूबर
|सोमवार
|लक्ष्मी पूजा (त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल)
हालांकि इन छुट्टियों के दौरान फिजिकल बैंकिंग सेवाएं बाधित रहेंगी, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है. UPI, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और ATM जैसी सुविधाएं हमेशा की तरह उपलब्ध रहेंगी.
RBI कैलेंडर के मुताबिक, अक्टूबर में कुल 15 से ज्यादा दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें त्यौहारों की छुट्टियों के अलावा, हर महीने की दूसरी और चौथी शनिवार और सभी रविवार भी शामिल हैं. आप आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर देख सकते हैं कि कब कौन से अवकाश पूरे देश में लागू है या किसी खास राज्य में.