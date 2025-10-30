Noida Road Accident: कार की चपेट में आने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत, पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार

Representational Image | ANI

नोएडा, 30 अक्टूबर : नोएडा (Noida) के थाना सेक्टर-20 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-31 ए ब्लॉक में उस समय हृदयविदारक घटना हुई, जब एक चार वर्षीय मासूम कार की चपेट में आ गया. बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब एक व्यक्ति अपनी कार को बैक कर रहा था. इस दौरान पीछे खेल रहा छोटा बच्चा कार के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चे को कैलाश अस्पताल, सेक्टर-27 नोएडा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक बच्चे की पहचान अभि (उम्र 4 वर्ष) पुत्र आशीष के रूप में हुई है, जो सेक्टर-31 नोएडा के खसरा नंबर 257 में अपने परिवार के साथ किराए पर रह रहा था. बच्चे का मूल निवास ग्राम चंदपुरा, थाना गौरिहार, जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश) बताया गया है. थाना सेक्टर-20 पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हादसे में शामिल स्विफ्ट डिजायर कार को कब्जे में ले लिया है और चालक जयंत शर्मा पुत्र संजीव शर्मा निवासी डी-99, सेक्टर-36 नोएडा को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके तहत लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है. यह भी पढ़ें : Bihar Politics 2025: लालू यादव ने बिहार को अपराध का अड्डा बनाया था, पीएम मोदी-सीएम नीतीश विकास का पर्याय; अमित शाह

पुलिस ने मृतक अभि के शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर ली है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में सभी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और आरोपी चालक से पूछताछ जारी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनियों में वाहन चालक अक्सर बिना पीछे देखे कार बैक करते हैं, जिससे ऐसी दर्दनाक घटनाएं घटती हैं. लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि रिहायशी इलाकों में स्पीड लिमिट और रिवर्स अलार्म नियमों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.