अब अमेरिका नहीं जा सकेगा आपका पार्सल, भारत ने US के लिए रोकी डाक सेवा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा भारतीय सामानों पर 50 फीसदी टैरिफ बढ़ाने के फैसले का असर अब भारत की डाक सेवा (Postal Services) पर भी दिखने लगा है. भारत सरकार के डाक विभाग ने अमेरिका के लिए भेजी जाने वाली सभी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से 25 अगस्त 2025 से निलंबित कर दिया है. अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में Executive Order No. 14324 जारी किया है, जिसके तहत अब अमेरिका (US) में आने वाले 800 डॉलर तक की वैल्यू वाले सामान पर मिलने वाली ड्यूटी-फ्री छूट खत्म कर दी गई है.

यानी अब अमेरिका भेजे जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी. हालांकि, 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम्स को इसमें छूट दी गई है.

क्यों रोकी गई डाक सेवा?

अमेरिका के कड़े नियमों के बाद अंतरराष्ट्रीय डाक नेटवर्क से जुड़े एयर कैरियर्स ने साफ कहा है कि वे अभी तक इस नई व्यवस्था के लिए तकनीकी और ऑपरेशनल रूप से तैयार नहीं हैं. इसी वजह से भारतीय डाक विभाग ने निर्णय लिया कि अमेरिका के लिए भेजे जाने वाले सभी प्रकार के पार्सल और डाक लेखन की बुकिंग को फिलहाल रोक दिया जाए.

ग्राहकों के लिए क्या है विकल्प?

जिन ग्राहकों ने पहले से बुकिंग की है और उनका पार्सल अब अमेरिका नहीं भेजा जा सकता, वे पोस्टेज रिफंड ले सकते हैं. 100 डॉलर तक के गिफ्ट पैकेज भेजने की अनुमति फिलहाल बनी रहेगी.

भारत-अमेरिका व्यापारिक तनाव का असर

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनातनी लगातार बढ़ रही है. ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया. साथ ही, रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% अतिरिक्त पेनल्टी भी लगा दी. भारत ने इसे “अनुचित और एकतरफा फैसला” बताते हुए कड़ा विरोध जताया और कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा.