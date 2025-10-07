Railway News: यात्री अब कंफर्म टिकट की बदल सकेंगे तारीख, नहीं देना होगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज

Representational Image | PTI

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों के लिए एक बड़ा और राहतभरा फैसला लिया है. अब यात्री अपने कन्फर्म टिकट की यात्रा तिथि को ऑनलाइन बदल सकेंगे, वह भी बिना कोई अतिरिक्त शुल्क चुकाए. यह सुविधा जनवरी से शुरू की जाएगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि मौजूदा सिस्टम यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं था. इसलिए रेलवे ने फैसला किया है कि अब यात्री बिना टिकट कैंसल किए अपनी यात्रा की तारीख ऑनलाइन बदल सकते हैं. इससे लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनकी यात्रा योजनाएं अचानक बदल जाती हैं.

अब तक क्या था नियम?

अभी तक अगर किसी यात्री को अपनी यात्रा की तारीख बदलनी होती थी, तो उसे पुराना टिकट कैंसल कर नया टिकट बुक करना पड़ता था. इस प्रक्रिया में कैंसलेशन चार्ज देना पड़ता था और साथ ही नए टिकट की उपलब्धता भी अनिश्चित रहती थी.

रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रा से 48 से 12 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर किराए का 25% काट लिया जाता है. 12 से 4 घंटे पहले कैंसलेशन करने पर चार्ज और बढ़ जाता है. और एक बार रिजर्वेशन चार्ट बन जाने के बाद कोई रिफंड नहीं दिया जाता.

किन बातों का ध्यान रखना होगा?

रेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नई तारीख के लिए टिकट तभी कन्फर्म मिलेगा जब सीटें उपलब्ध होंगी. अगर नई यात्रा की तारीख पर टिकट महंगा होगा, तो यात्रियों को केवल किराए का अंतर भरना होगा.

आधार वेरिफिकेशन हुआ अनिवार्य

गौरतलब है कि हाल ही में रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है. 1 अक्टूबर से केवल वे यात्री जो आधार से ऑथेंटिकेटेड IRCTC अकाउंट का उपयोग करते हैं, उन्हें आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट में रिजर्व जनरल टिकट बुक करने की अनुमति होगी.