सरकारी नौकरी अलर्ट: NHIDCL में विभिन्न पदों पर वैकेंसी, 1.60 लाख तक सैलरी, जानें पूरी डिटेल

NHIDCL Recruitment 2025

NHIDCL Recruitment 2025: नेशनल हायवे और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) ने वर्ष 2025 में उप प्रबंधक (तकनीकी) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती में कुल 34 रिक्त पद शामिल हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

वैकेंसी डिटेल्स

इस भर्ती अभियान में कुल 34 पद भरे जाने हैं, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों के अनुसार बांटा गया है. सामान्य श्रेणी (UR) के लिए 16 पद, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 4 पद, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 9 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 3 पद निर्धारित किए गए हैं.

वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. इसके साथ ही, नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, जिससे कुल वेतन और सुविधाएं उम्मीदवारों के लिए और अधिक लाभकारी और आकर्षक बन जाती हैं.

शैक्षणिक योग्यता

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही, उम्मीदवारों ने गेट (GATE) सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा 2023, 2024 या 2025 में उत्तीर्ण की होनी चाहिए.

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके गेट स्कोर के आधार पर किया जाएगा. यदि दो या अधिक उम्मीदवारों के अंक समान होंगे, तो पहले उम्र के हिसाब से वरिष्ठ उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी. यदि जन्मतिथि भी समान हो, तो चयन दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में पहले नाम के अक्षरों के क्रम के अनुसार किया जाएगा.

आयु सीमा और छूट

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सामान्य उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 34 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट भी दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) के लिए 3 वर्ष की छूट शामिल है.

वहीं, बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए आयु छूट इस प्रकार है: सामान्य/ईडब्ल्यूएस (UR/EWS) – 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) – 13 वर्ष और एससी/एसटी– 15 वर्ष. इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों को आयु में अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी, ताकि योग्य उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल हो सकें.

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार एनएचआईडीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट nhidcl.com/en पर जाकर 4 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सभी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें, ताकि उन्हें राष्ट्रीय परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल सके.