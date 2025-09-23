पाक बॉर्डर से सटे पंजाब के फिरोजपुर से दिल्ली से तक चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जानिए रूट-टाइमिंग समेत बाकी डिटेल्स

Vande Bharat Express | PTI

नई दिल्ली: पंजाब के फिरोजपुर (Ferozepur) से दिल्ली को जोड़ने वाली एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) ट्रेन जल्द ही शुरू होने जा रही है. फिरोजपुर जो पाकिस्तान सीमा के पास स्थित ऐतिहासिक जिला मुख्यालय है. यह ट्रेन बठिंडा और पटियाला जैसे पंजाब के प्रमुख शहरों से होकर गुज़रेगी. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने मंगलवार को इस प्रस्ताव की जानकारी दी. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और पंजाब के केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक प्रस्तुति के दौरान बताया कि फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्ताव सिद्धांत रूप से मंज़ूर कर लिया गया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

दिवाली और छठ पर इस बार 12000 स्पेशल ट्रेनें, फेस्टिव सीजन में घर पहुंचना होगा आसान.

इसके साथ ही, राजपुरा से मोहाली (SAS नगर) तक नया रेल लिंक बनाने की भी घोषणा की गई. यह लिंक पंजाब के बड़े हिस्सों को सीधे चंडीगढ़-मोहाली-पंचकुला ट्राइसिटी से जोड़ने में मदद करेगा. इसके लिए रेलवे को 54 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत होगी, जिसे पंजाब सरकार अधिग्रहित कर सौंपेगी.

ट्रेन के समय और रूट

प्रस्थान: फिरोजपुर कैंट से सुबह 7:55 बजे (हर दिन, बुधवार को छोड़कर)

दिल्ली पहुंचने का समय: दोपहर 2:35 बजे.

रूट में स्टॉप: फरीदकोट, बठिंडा, धूरी, पटियाला, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत.

कुल दूरी और समय: 486 किमी का सफर, 6 घंटे 40 मिनट में पूरा.

वापसी यात्रा: दिल्ली से शाम 4 बजे प्रस्थान, वही स्टॉप, रात 10:35 बजे फिरोजपुर पहुंचना.

फिरोजपुर से दिल्ली से तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस

सीमा क्षेत्र और प्रमुख शहरों को फायदा

फिरोजपुर, जो पाकिस्तान सीमा के बेहद नजदीक है, यहां से दिल्ली तक तेज कनेक्टिविटी न केवल स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि बठिंडा और पटियाला जैसे व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों को भी दिल्ली से तेज और आधुनिक रेल सेवा मिलेगी. यह पंजाब के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों खास?

वंदे भारत ट्रेनें अपने अत्याधुनिक डिजाइन, बेहतर स्पीड, आरामदायक सीटिंग और आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाती हैं. यह ट्रेन पंजाब के यात्रियों को दिल्ली तक एक तेज और शानदार यात्रा का अनुभव देगी.