दिवाली और छठ पर इस बार 12000 स्पेशल ट्रेनें, फेस्टिव सीजन में घर पहुंचना होगा आसान

नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने घोषणा की है कि इस बार छठ पूजा और दिवाली के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे रिकॉर्ड 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी. पिछले साल जहां 7,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं, वहीं इस बार क्षमता को काफी बढ़ाया गया है. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी तक लगभग 10,000 स्पेशल ट्रेनों की अधिसूचना जारी की जा चुकी है. बाकी ट्रेनें यात्रियों की मांग और भीड़ के अनुसार धीरे-धीरे घोषित की जाएंगी. इनमें से 150 ट्रेनें पूरी तरह अनारक्षित होंगी, ताकि अचानक बढ़ी भीड़ को संभाला जा सके.

1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी विशेष सेवा

त्योहारी स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक किया जाएगा, ताकि पूरे त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों को बिना परेशानी सफर करने का मौका मिले.

समय पर ट्रेन संचालन में बड़ा सुधार: 90% से ज्यादा पंक्चुअलिटी

रेल मंत्री ने रेलवे नेटवर्क के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि देश के 70 डिवीज़न में से 29 डिवीज़न ने 90% से ज्यादा समय पर संचालन हासिल किया है. यह रेलवे की दक्षता में बड़ा सुधार दर्शाता है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ट्रैक पर

बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लेकर भी उन्होंने अच्छी खबर दी. मंत्री ने बताया कि प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण हो चुका है और अब इसकी शुरुआत की जाएगी. “हम एक साथ दो रेक लॉन्च करेंगे. पहला रेक तैयार है और दूसरा 15 अक्टूबर तक आ जाएगा,” उन्होंने कहा.

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग

वैष्णव ने भरोसा दिलाया कि रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए व्यापक तैयारी की है. इसके लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा, जिससे संचालन सुचारू और सुरक्षित रह सके.

रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें, बेहतर पंक्चुअलिटी और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की एंट्री से इस बार छठ और दिवाली पर यात्रियों का सफर पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक होगा.