Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में फिर से बन रही एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार होंगे सीएम; जीतन राम मांझी

पटना, 31 अक्टूबर : बिहार (Bihar) के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Jitan Ram Manjhi) ही बनेंगे. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दी. उन्होंने कहा कि सबकी सहमति बनी हुई है. हम लोग उन्ही के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज फिर से सबके साथ बात हो गई है, वहीं मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे. इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस आ रहे हैं."

राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशियों पर हमला हो रहा है. इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. राजद में लोग ये काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं. बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है. अपराधियों की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि हम लोग संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने वाले हैं, बिहार लगातार विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है. बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले पांच साल में बिहार उद्योग का हब बनने जा रहा है. हम लोग जो भी वादे करते हैं, उसे पूरा करते हैं. जनता को हमारे ऊपर विश्वास है. यह भी पढ़ें : ये लौहपुरुष सरदार पटेल का भारत है, सुरक्षा और सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगा: प्रधानमंत्री मोदी

संकल्प पत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न होने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वे आए थे, फिर कहीं कुछ काम होने की वजह से चले गए थे. हम उनके सहयोगी हैं, इसीलिए हमने पूरी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, जनता हमारे साथ है और हम लोगों का चुनाव अच्छा चल रहा है. समाज के सभी वर्ग के लोग एनडीए के साथ खड़े हैं. हमारी सरकार 100 प्रतिशत निश्चितता और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी.

पटना में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान, 'हम' प्रमुख जीतनराम मांझी और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सहित एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और किसानों की समृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है. एनडीए ने कहा कि यह संकल्प पत्र बिहार को अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भर, विकसित और आधुनिक राज्य बनाने का रोडमैप है