Navratri 2025: देशभर में 22 सितंबर से मचेगी नवरात्रि की धूम, पर्व से पहले मुंबई में पारंपरिक परिधानों-आभूषणों की खरीदारी जोरों पर

(Photo Credits Midday)

Navratri 2025: देशभर में 22 सितंबर से नवरात्रि की धूम मचने जा रही है. यह पावन पर्व शुरू होने के बाद 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना की जाएगी. त्योहार के आगमन से पहले ही मुंबई समेत देश के कई बड़े शहरों में बाजारों में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है. लोग पारंपरिक परिधानों और आभूषणों की खरीदारी में जुटे हुए हैं. खासतौर पर लहंगे, चनिया-चोली, कुर्ते और ट्रेडिशनल ज्वेलरी की मांग तेजी से बढ़ रही है।

इस साल खरीदारी में दिख रहा ज्यादा उत्साह

दुकानदारों के अनुसार, इस बार नवरात्रि की खरीदारी में पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। गरबा और डांडिया नाइट्स को देखते हुए महिलाएं और युवतियां ट्रेंडी और पारंपरिक ड्रेसें खरीद रही हैं। ज्वेलरी शॉप्स में भी अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां खासकर कृत्रिम और सिल्वर ज्वेलरी की मांग सबसे अधिक है.

मुंबई में सांस्कृतिक उत्सव की जोर-शोर से तैयारी

मुंबई में नवरात्रि अब केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप ले चुका है. शहर के विभिन्न इलाकों में गरबा महोत्सव, पंडाल सजावट और पारंपरिक खानपान की तैयारियां जोरों पर हैं. आयोजकों की मानें तो इस बार के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे.

भक्ति, श्रद्धा और एकता का पर्व है नवरात्रि

नवरात्रि न केवल भक्ति और श्रद्धा का पर्व है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है. नौ दिनों तक देशभर में विशेष आयोजन, व्रत, जागरन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यह पर्व पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है.