Navi Mumbai AirPort Update: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 8 अक्टूबर को होगा उद्घाटन, जानें मुंबई के विभिन्न इलाकों से कैसे पहुंचें, रूट, दूरी और सफर में कितना लगेगा समय

(Photo Credits Twitter)

Navi Mumbai International AirPort Update: मुंबई के पास स्थित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (एनएमआईए) के खुलने का लंबे समय से लोगों को इंतजार था. यह इंतजार अब 8 अक्टूबर को खत्म होने वाला है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, घरेलू उड़ानें नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत से शुरू हो सकती हैं. पहले इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 सितंबर को होना था, लेकिन बारिश के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. जो अब इस डेट को इस खूबसूरत एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा.

नवी मुंबई एयरपोर्ट कैसे पहुंचे

नवी मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद, मुंबई और आसपास के जिलों से यहां कैसे पहुंचा जा सकता है, कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है और सफर में कितना समय लगेगा — हम आपको इन सभी जरूरी जानकारियों के साथ विस्तार से बता रहे हैं, ताकि आप आसानी से और आराम से एयरपोर्ट पहुंच सकें. यह भी पढ़े: DB Patil Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम होगा डीबी पाटिल; 8 अक्टूबर को टर्मिनल-1 उद्घाटन के बाद टर्मिनल-2 का भी इसी साल शुरू होगा निर्माण

इलाका स्टार्टिंग पॉइंट रूट दूरी/समय साउथ मुंबई वर्ली फ्रीवे → अटल सेतु → उल्वे-बेलापुर रोड 35 किमी / 70 मिनट पूर्वी उपनगर पवई ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे → वाशी ब्रिज → ठाणे-बेलापुर रोड → बेलापुर-उल्वे रोड 34 किमी / 70 मिनट पश्चिमी उपनगर गोरेगांव (ओबेरॉय मॉल) वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे → सी लिंक → वर्ली → फ्रीवे → अटल सेतु → उल्वे-बेलापुर रोड 45 किमी / 95 मिनट मिरा रोड बेवर्ली पार्क घोदबंदर रोड → ठाणे-बेलापुर रोड → बेलापुर-उल्वे रोड 50 किमी / 135 मिनट नवी मुंबई वाशी पाम बीच रोड → बेलापुर-उल्वे रोड 14 किमी / 30 मिनट कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर, अंबरनाथ कल्याण जंक्शन शिल्फाटा रोड → सियोन-पनवेल हाईवे → उल्वे-बेलापुर रोड 37 किमी / 120 मिनट

ट्रैफिक सलाह: अंधेरी, सांताक्रूज, विले पार्ले और बांद्रा के यात्रियों को वाशी नाका के पास जाम से बचने के लिए अटल सेतु रूट चुनना चाहिए, भले ही दूरी अधिक हो.

निकट भविष्य की कनेक्टिविटी

शटल बसें : सिवुड्स, नेरुल, बेलापुर, तलोजा और तारघर रेलवे स्टेशनों से शटल बस सेवाएं शुरू होंगी. सबसे निकटतम स्टॉप तारघर होगा।

मेट्रो : 2030 तक मेट्रो लाइन 8 (गोल्ड लाइन) मुंबई एयरपोर्ट को नवी मुंबई एयरपोर्ट से जोड़ेगी; निर्माण 2025 से शुरू होगा।

वाटर टैक्सी: एयरपोर्ट एसईजेड के पास प्रस्तावित जेट्टी से स्पीड बोट्स, होवरक्राफ्ट्स और कैटामारान द्वारा कनेक्टिविटी शुरू होगी. निकटतम रेलवे स्टेशन तारघर

वर्तमान में, अटल सेतु, पाम बीच रोड, ठाणे-बेलापुर रोड और ऐरोली रूट्स के माध्यम से सड़क कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी. निकटतम रेलवे स्टेशन तारघर तैयार है और उद्घाटन की प्रतीक्षा में है. यात्री सिवुड्स या बेलापुर से उरन जाने वाली लोकल ट्रेन लेकर तारघर पहुंच सकते हैं.

एयरपोर्ट का नाम होगा डी. बी. पाटिल

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8 अक्टूबर को उद्घाटन होने जा रहा है. उद्घाटन से पहले यह संशय था कि एयरपोर्ट का नाम क्या होगा, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीन दिन पहले घोषणा की कि इस एयरपोर्ट का नाम 'लोकनेते डी. बी. पाटिल नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा' रखा जाएगा. इस घोषणा के बाद नाम को लेकर सभी शंकाएं दूर हो गईं.