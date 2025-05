Namaz On Bus! कर्नाटक के हावेरी में नमाज के लिए ड्राइवर ने रास्ते में ही रोक दी KSRTC की बस, वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू

(Photo Credits Twitte)

Namaz On Bus! कर्नाटक के हावेरी जिले में 30 अप्रैल 2025 को एक KSRTC बस चालक, शफीउल्ला नदाफ ने हुबली-हावेरी मार्ग पर यात्रियों से भरी सरकारी बस को नमाज अदा करने के लिए बीच रास्ते में रोक दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चालक सड़क किनारे नमाज पढ़ते दिखाई दे रहाहैं, जबकि यात्री बस में इंतजार कर है. कुछ यात्रियों ने देरी के कारण विरोध किया, लेकिन चालक ने नमाज अदा करने के बाद ही बस को आगे लेकर गया.

मंत्री ने NWKRTC को लिखा पत्र

वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक के परिवहन और मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NWKRTC) को जांच के आदेश दिए. मंत्री ने NWKRTC के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर कहा कि सरकारी कर्मचारियों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है और यात्रियों से भरी बस को रोककर नमाज पढ़ना आपत्तिजनक है. यह भी पढ़े: UP: नमाज के लिए देर रात सड़क पर रोकी रोडवेज बस, यात्रियों के विरोध का भी नहीं पड़ा असर (Watch Video)

नमाज के लिए ड्राइवर ने रास्ते में ही रोक दी बस

KSRTC driver Shafiulla Nadaf stopped a government bus mid-route from Hubballi to Haveri to offer Namaz on the roadside with passengers still inside🤡🤲🏻

This happened on the evening of April 29. Is this public transport or his private property @KSRTC_Journeys ?

Imagine the… pic.twitter.com/4lx3qFvfCE

— Akshay Akki ಅಕ್ಷಯ್🇮🇳 (@FollowAkshay1) April 30, 2025

मंत्री ने दिए जांच के आदेश

उन्होंने तत्काल जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की, साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए. KSRTC ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और अधिकारियों ने कहा है कि जांच के नतीजों के आधार पर कार्रवाई होगी.

इससे पहले बरेली में नमाज के लिए ड्राइवर ने रास्ते में ही रोक दी थी बस

इससे पहले 2023 में उत्तर प्रदेश के बरेली में रोडवेज की एक बस को देर रात ड्राइवर ने बस को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि दो लोगों को नमाज अदा करनी थी. घटना का एक वीडियो भी सामने आया था. जिसका जमकर विरोध हुआ अता.